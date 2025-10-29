Minden édesanya szja-mentességet kaphat 2030-ra

Október 1-jén hatályba lépett a magyarországi családtámogatási intézkedések sorozatában egy újabb, jelentős intézkedés: a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell szja-t fizetniük. Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált így jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre, amely jelentős pénzügyi segítséget jelent az érintett családoknak. 2026 januárjától pedig – felmenő rendszerben – a kétgyermekeseknek sem kell szja-t fizetni. Lázár János építési és közlekedési miniszter tegnapi beszédéből azonban arra lehet következtetni, hogy a kormány a jövőben az egygyermekes anyákra is kiterjesztené az adómentességet.

2030-ra az egygyermekes anyák is adómentessé válhatnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kormány folyamatosan vezeti be az édesanyák adómentességét

A miniszter kedd esti beszédében többek közt a kormány adópolitikájára is kitért, és annak jövőbeli terveit is vázolta. Lázár János a sárospataki Lázárinfón úgy fogalmazott:

2030-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon, aki gyereket vállal, semmilyen személyi jövedelemadót ne kelljen fizetnie.

A kormány idén októbertől folyamatosan vezeti be az édesanyák adómentességét, egyre bővítve a jogosultak körét

A háromgyerekes édesanyák után, 2026. januártól már a kétgyermekes anyák is kérhetik az szja-mentességet. A kedvezményt az anyák életkorától függően négy lépcsőben vezetik be, és 2029. január 1-jétől vonatkozik majd minden kétgyermekes anyára.

Ezenfelül az Országgyűlés tavaszi döntése alapján 2026 januárjától már a 30 év alatti, egy gyermeket nevelő édesanyák is mentesülnek az szja fizetése alól, és Lázár János ígéretei alapján 5 év múlva már az egygyermekes édesanyáknál sem lesz életkori határ.

