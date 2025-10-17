Gigantikus beruházást adott át Mészáros Lőrinc: ennél csak egyetlen nagyobb van Magyarországon – fotók
A több mint 18,2 milliárd forint értékű beruházás elsősorban a helyi ipari parkba betelepülő vállalatoknak biztosítja a villamosenergia-ellátást. Az eseményen Lantos Csaba energiaügyi miniszter köszöntőjében elmondta: Magyarország törekvése az, hogy áram vonatkozásában energiafüggetlensége jóval nagyobb legyen, mint az eddigi évtizedekben volt.
Az ország áram tekintetében alapvetően importfüggő, de
ebben az évben először történt meg az, hogy tizennégy napig nettó áramexportőrök voltunk
- mondta a tárcavezető. Hozzátette: egy évtizede 25-30 százalékos sávban volt a nettó áramimport-arány, idén azonban a remények szerint 20 százalék alá csökken.
Lantos Csaba hangsúlyozta: ez annak is köszönhető, hogy az országban jelenleg 316 ezer erőmű működik, amelyek nagy része háztartási méretű kiserőmű, ezek 8100 megawatt áramot termeltek. Ez óriási dolog, ezért az lesz a törekvésünk, hogy a nyíregyházihoz hasonló elosztóközpontok az itthon megtermelt zöld áramot el tudják juttatni a fogyasztókhoz - hangoztatta a miniszter.
Az eseményen Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében elmondta, a cégcsoporthoz tartozó OPUS TITÁSZ Zrt.-nek a jelenlegi volt a legkiemelkedőbb és a legnagyobb mértékű beruházása, annak ellenére, hogy az elmúlt években a cég 45 milliárd forint elektromos és gázberuházást hajtott végre a keleti régióban.
Az alállomás létesítésével a társaság szolgáltatási kapacitása 45 százalékkal bővült, és immár kiszolgálja a nyíregyházi ipari park teljes elektromosáram-igényét
- ismertette Mészáros Lőrinc.
Az alállomás összesen 324 MVA (megavoltamper) teljesítmény biztosítására képes, ami legalább 200 ezer háztartás villamosenergia-igényét tudná kiszolgálni - közölte Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója.
Hozzátette, a létesítmény jelenleg 184 MVA csatlakozási teljesítményre képes, teljes teljesítményét pedig a betápláló vezetékek és háttérfejlesztések elkészülte után tudja majd biztosítani, amelyek befejezése a következő években várható. Az ország egyik legnagyobb ilyen alállomása két nagyfeszültségű gyűjtősínrendszerrel, 22 nagyfeszültségű és 27 középfeszültségű mezővel épült meg, és három transzformátorral rendelkezik - ismertette a vezérigazgató.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere (Fidesz) az eseményen elmondta, ez a beruházás biztosítja a már itt működő két cég, a Quantum és a Boysen energiaellátását, valamint kiszolgálja majd öt másik cég - jelenleg folyamatban lévő - beruházásait.