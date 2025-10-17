Deviza
EUR/HUF389.26 -0.16% USD/HUF333.56 +0.1% GBP/HUF447.43 -0.13% CHF/HUF421.05 +0.04% PLN/HUF91.8 +0.01% RON/HUF76.51 -0.19% CZK/HUF16.02 -0.19% EUR/HUF389.26 -0.16% USD/HUF333.56 +0.1% GBP/HUF447.43 -0.13% CHF/HUF421.05 +0.04% PLN/HUF91.8 +0.01% RON/HUF76.51 -0.19% CZK/HUF16.02 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88% BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
áramhálózat
Nyíregyháza
elosztóközpont

Gigantikus beruházást adott át Mészáros Lőrinc: ennél csak egyetlen nagyobb van Magyarországon – fotók

Átadták az ország egyik legnagyobb áramhálózati alállomását Nyíregyháza határában
Andor Attila
2025.10.17, 19:14

A több mint 18,2 milliárd forint értékű beruházás elsősorban a helyi ipari parkba betelepülő vállalatoknak biztosítja a villamosenergia-ellátást. Az eseményen Lantos Csaba energiaügyi miniszter köszöntőjében elmondta: Magyarország törekvése az, hogy áram vonatkozásában energiafüggetlensége jóval nagyobb legyen, mint az eddigi évtizedekben volt.

áramhálózat
Átadták az ország egyik legnagyobb áramhálózati elosztóját Nyíregyházán / Fotó: Facebook

Az ország áram tekintetében alapvetően importfüggő, de 

ebben az évben először történt meg az, hogy tizennégy napig nettó áramexportőrök voltunk

 - mondta a tárcavezető. Hozzátette: egy évtizede 25-30 százalékos sávban volt a nettó áramimport-arány, idén azonban a remények szerint 20 százalék alá csökken.

Lantos Csaba hangsúlyozta: ez annak is köszönhető, hogy az országban jelenleg 316 ezer erőmű működik, amelyek nagy része háztartási méretű kiserőmű, ezek 8100 megawatt áramot termeltek. Ez óriási dolog, ezért az lesz a törekvésünk, hogy a nyíregyházihoz hasonló elosztóközpontok az itthon megtermelt zöld áramot el tudják juttatni a fogyasztókhoz - hangoztatta a miniszter.

Az eseményen Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében elmondta, a cégcsoporthoz tartozó OPUS TITÁSZ Zrt.-nek a jelenlegi volt a legkiemelkedőbb és a legnagyobb mértékű beruházása, annak ellenére, hogy az elmúlt években a cég 45 milliárd forint elektromos és gázberuházást hajtott végre a keleti régióban.

Az alállomás létesítésével a társaság szolgáltatási kapacitása 45 százalékkal bővült, és immár kiszolgálja a nyíregyházi ipari park teljes elektromosáram-igényét 

- ismertette Mészáros Lőrinc.

Az alállomás összesen 324 MVA (megavoltamper) teljesítmény biztosítására képes, ami legalább 200 ezer háztartás villamosenergia-igényét tudná kiszolgálni - közölte Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette, a létesítmény jelenleg 184 MVA csatlakozási teljesítményre képes, teljes teljesítményét pedig a betápláló vezetékek és háttérfejlesztések elkészülte után tudja majd biztosítani, amelyek befejezése a következő években várható. Az ország egyik legnagyobb ilyen alállomása két nagyfeszültségű gyűjtősínrendszerrel, 22 nagyfeszültségű és 27 középfeszültségű mezővel épült meg, és három transzformátorral rendelkezik - ismertette a vezérigazgató.

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere (Fidesz) az eseményen elmondta, ez a beruházás biztosítja a már itt működő két cég, a Quantum és a Boysen energiaellátását, valamint kiszolgálja majd öt másik cég - jelenleg folyamatban lévő - beruházásait.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu