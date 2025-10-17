Gigantikus beruházást adott át Mészáros Lőrinc: ennél csak egyetlen nagyobb van Magyarországon – fotók

A több mint 18,2 milliárd forint értékű beruházás elsősorban a helyi ipari parkba betelepülő vállalatoknak biztosítja a villamosenergia-ellátást. Az eseményen Lantos Csaba energiaügyi miniszter köszöntőjében elmondta: Magyarország törekvése az, hogy áram vonatkozásában energiafüggetlensége jóval nagyobb legyen, mint az eddigi évtizedekben volt.

Átadták az ország egyik legnagyobb áramhálózati elosztóját Nyíregyházán / Fotó: Facebook

Az ország áram tekintetében alapvetően importfüggő, de

ebben az évben először történt meg az, hogy tizennégy napig nettó áramexportőrök voltunk

- mondta a tárcavezető. Hozzátette: egy évtizede 25-30 százalékos sávban volt a nettó áramimport-arány, idén azonban a remények szerint 20 százalék alá csökken.

Lantos Csaba hangsúlyozta: ez annak is köszönhető, hogy az országban jelenleg 316 ezer erőmű működik, amelyek nagy része háztartási méretű kiserőmű, ezek 8100 megawatt áramot termeltek. Ez óriási dolog, ezért az lesz a törekvésünk, hogy a nyíregyházihoz hasonló elosztóközpontok az itthon megtermelt zöld áramot el tudják juttatni a fogyasztókhoz - hangoztatta a miniszter.

Az eseményen Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében elmondta, a cégcsoporthoz tartozó OPUS TITÁSZ Zrt.-nek a jelenlegi volt a legkiemelkedőbb és a legnagyobb mértékű beruházása, annak ellenére, hogy az elmúlt években a cég 45 milliárd forint elektromos és gázberuházást hajtott végre a keleti régióban.

Az alállomás létesítésével a társaság szolgáltatási kapacitása 45 százalékkal bővült, és immár kiszolgálja a nyíregyházi ipari park teljes elektromosáram-igényét

- ismertette Mészáros Lőrinc.

Az alállomás összesen 324 MVA (megavoltamper) teljesítmény biztosítására képes, ami legalább 200 ezer háztartás villamosenergia-igényét tudná kiszolgálni - közölte Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette, a létesítmény jelenleg 184 MVA csatlakozási teljesítményre képes, teljes teljesítményét pedig a betápláló vezetékek és háttérfejlesztések elkészülte után tudja majd biztosítani, amelyek befejezése a következő években várható. Az ország egyik legnagyobb ilyen alállomása két nagyfeszültségű gyűjtősínrendszerrel, 22 nagyfeszültségű és 27 középfeszültségű mezővel épült meg, és három transzformátorral rendelkezik - ismertette a vezérigazgató.