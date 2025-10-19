Aranyszínű sárgaság: a helyzet súlyos, már helikopterről permeteznek

A kormány védekezési akciót indított az aranyszínű sárgaság ellen – idézi az Origo Nagy István agrárminiszter Facebook-videóját. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együtt több mint 200 szemlecsoport dolgozik országszerte azon, hogy vizsgálják az ültetvényeket és felismerjék a betegséget.

Az aranyszínű sárgaság hatalmas károkat okoz, a kormány közel 4 milliárd forintot biztosít védekezésre / Fotó: Agroscope

Ahogy korábban megírtuk, az elmúlt tíz év legnehezebb növényvédelmi feladata várt idén a szőlőtermelőkre Magyarországon. Az enyhe tél és korai tavaszodás miatt ugyanis rendkívüli mértékben elszaporodtak a szőlőre súlyos csapást jelentő kórokozók és kártevők.

Kártérítést kap, akinél pusztít az aranyszínű sárgaság

Nagy István miniszter a Facebookon posztolt videójában elmondta, drónos felderítést is végeznek, a hét végéig már 8000 hektárt átvizsgáltak. A munkát Nébih mobil laborautója is segíti, a szakemberek a helyszínen képesek kimutatni a kórokozó jelenlétét, ha fertőzés gyanúja merül fel. A szemlék egészen a vegetációs időszak végéig, illetve a metszések befejezéséig folytathatók. Nagy területen zajlik a helikopteres védekezés, az időjárás is kedvező ehhez – mondta a miniszter.

Hozzátette: a kormány nem hagyja cserben a gazdákat, 3,8 milliárdot különítettek el a védekezésre, a forrás felét a szüret utáni és a tavaszi növényvédelmes kezelésre fordítják. Nagy területen zajlik a helikopteres védekezés. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések után állami kártérítést kapnak – hívta fel a figyelmet Nagy István.