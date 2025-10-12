Drónnal vadásznak a kabócákra: aranyszínű sárgaság hazánkban és régiónkban

A szőlő aranyszínű sárgaság vagy FD (Flavescence dorée) az egyik legpusztítóbb szőlőbetegség Európában. A betegséget egy fitoplazma okozza, ami annyit jelent, hogy nem használnak ellene az antibakteriális szerek. A baj forrása, a fertőzés vektora (egy fertőző ágenst hordozó, annak átvitelét megvalósító élőlény) egy apró rovar, az amerikai szőlőkabóca. Ha megtelepszik egy régióban, a fertőzés gyorsan terjed, és akár teljes szőlősorokat tehet tönkre egyetlen szezon alatt. Szóval a fenyegetés valódi és a gyors cselekvés a jövő évi szüretbevágó kérdés. Korábban már itt írtunk a magyar helyzetről.

Szőlő aranyszínű sárgaság a leveleken / Fotó: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara / Tüh Annamária

Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyében igazolta a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), így már 15 vármegye érintett.

A tájékoztatás szerint a betegség ellen továbbra is csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni. A Nébih arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat. A betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

Aranyszínű sárgaság hazánkban és a környéken

A betegség nem csupán hazánkban okoz komoly gondokat.

A magyar helyzet megértéséhez hasznos, ha körbenézünk a környező országokban, ugyanis a kabóca igazi világpolgár, nem ismer országhatárokat.

Az ausztriai körülményeket a Pécsi Borozó cikke járja körbe. Leszűrhetjük belőle, hogy az aranyszínű sárgaság Magyarországhoz hasonlóan Ausztriában is komoly, régiónként eltérő súlyosságú problémát jelent. Működő ökölszabálynak látszik, hogy a kabóca kevésbé kedveli a hűvösebb területeket. Ebből annak kéne következnie, hogy a földrajzi viszonyok figyelembevétele mellett, az északabbra fekvő régiók kitettsége alacsonyabb a betegséggel szemben. Sajnos ez hazánkban csak részben teljesül. A Nébih károsítómonitoring-rendszere alapján már Tokaj-Hegyalján is felfedezték a kabócát, méghozzá kifejlett, imágó állapotában. Pontosabb képet kaphatunk, ha a károsítómonitor helyett inkább azt figyeljük, hogy hol zajlik a legnagyobb erőkkel a védekezés. Az „FD légi védekezés”-ről szóló adatokat böngészve (legalábbis egyelőre) fellélegezhetnek a zavartalanul szamorodnizni vágyók. A permetezésről szóló adatok ugyanis kizárólag Somogy és Zala vármegyékben zajló irtásról számolnak be.