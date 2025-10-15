Deviza
betegség
Tokaj Borvidék
aranyszínű sárgaság
Nébih

Aranyszínű sárgaság már Tokajban is: súlyos adatokat közölt a Nébih, aggódhatnak az aszú kedvelői

A korábban bejelentett, többek között drónokat is bevető országos felderítés és a lakossági bejelentések újabb aggasztó eredményekhez vezettek. A teljes régióban pusztító aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazmát újabb területeken, köztük a Mátrai és a Tokaji borvidéken is kimutatták. Ezzel már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen a kártevő, a hatóságok pedig megkezdték a fertőzött területek és a környező pufferzónák kijelölését.
Schweickhardt Gyula
2025.10.15, 19:00
Frissítve: 2025.10.15, 19:42

A hetekkel ezelőtt elindított országos akció, melynek célja a rendkívül gyorsan terjedő aranyszínű sárgaság feltérképezése és megfékezése, máris kézzelfogható, bár sok jóval nem kecsegtető eredményekkel szolgál. A Nébih legújabb tájékoztatása szerint két, eddig fertőzésmentesnek hitt (egy előző cikkben még azt írtuk, hogy a szamorodnizni vágyók egyelőre megkönnyebbülhetnek) borvidéken is igazolták a betegség jelenlétét. A Tokaji borvidéken, Bodrogkeresztúr térségében egy lakossági bejelentés alapján indult vizsgálat, míg a Mátrai borvidéken, Abasár községben a hatóság által végzett intenzív felderítés vezetett a fertőzésgyanús szőlőtőkék kiszűréséhez.

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmáját terjesztő amerikai szőlőkabóca /Fotó: Wikipedia.org
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmáját terjesztő amerikai szőlőkabóca / Fotó: Wikipedia.org

Összefogás az aranyszínű sárgaság ellen

Mindkét helyszínen a vármegyei növényvédelmi felügyelők vettek mintát a gyanús tőkékből, amelyeket a Nébih laboratóriuma vizsgált be. A hivatal közleménye kiemeli, hogy a gyors diagnózisban és a szükséges intézkedések előkészítésében a helyszínre telepített mobil laboratóriumi egység előszűrése is kulcsszerepet játszott.

A rendkívül gyorsan terjedő fertőzés újabb megjelenései aggasztók.

Ugyanakkor a Nébih által kiadott FD légi védekezési adatok továbbra is árulkodók. Ezekből képet kaphatunk arról, hogy valószínűleg melyik területek a leginkább érintettek. Az látszik, hogy repülőből történő Klartan 24 EW-kijuttatás továbbra is csak Somogy és Zala vármegyében történt. Ez még nem ok a nyugalomra, Szlovénia összes borvidéke is meglepő sebességgel vált fertőzötté.

A fertőzés hivatalos megerősítését követően az illetékes kormányhivatalok haladéktalanul megkezdik a szükséges növényegészségügyi intézkedések elrendelését. Ez a gyakorlatban a fertőzött terület 1 kilométeres sugarú körben történő lezárását, valamint egy további 3 kilométeres „pufferzóna” kijelölését jelenti, ahol szigorított növényvédelmi előírások lépnek érvénybe a kártevő továbbterjedésének megakadályozása érdekében.

Az országos védekezés sikerének kulcsa a gyors felderítés. 

A betegségre utaló tünetek észlelését ezért haladéktalanul jelenteni kell a helyileg illetékes kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének vagy közvetlenül a Nébihnek

A bodrogkeresztúri eset jól mutatja, hogy a felelős állampolgári magatartás és a gyors bejelentés elengedhetetlen a fertőzés terjedésének megakadályozásához.

