Hatalmas bejelentést tett a kormány: rengeteg új termékkel bővül az árrésstop – ezúttal a zöldségek és gyümölcsök sem maradtak ki

Meghosszabbítja az eddigi szabályok szerint november 30-ig életben lévő árrésstopot a kormány február 28-ig – közölte a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az árrésstopot az élelmiszerárak elszabadulása ellen vezette be a kormány / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Újabb élelmiszerekre terjeszti ki és meghosszabbítja az árrésstopot a kormány

Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az intézkedésnek nemcsak az időtartamát hosszabbítják meg, de azt december 1-jétől további 14 élelmiszerre is kiterjesztik. Az élelmiszer-infláció megfékezését célzó javaslat a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban számos alapvető élelmiszer esetében, ám azt később kiterjesztették háztartási cikkekre is.

Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt.

A kormány május végén döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, és augusztus 22-én érkezett a bejelentés, hogy ismét meghosszabbítják az intézkedést, november 30-ig. A mostani döntés értelmében azonban az intézkedés nem ér véget novemberben, az február 28-ig életben marad, ráadásul az eddiginél több terméket érint. December elsejétől az alábbi termékekkel bővül az árrésstop:

a marha-fehérpecsenye,

marhafelsál,

sertésmájas, sertésmájkrém,

félkemény sajt,

sajtkrém, kenhetősajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejeskáposzta,

paradicsom,

vöröshagyma,

zöldpaprika,

bébiétel.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztus végén közleményében jelezte, hogy nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a versenyhatóság vizsgálataiból és az online Árfigyelő adataiból az látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.

Az intézkedés meghosszabbításával az infláció az év végére elérheti a Magyar Nemzeti Bank toleranciasávjának tetejét is, ami megágyazhat a kamatcsökkentésnek. A jegybank inflációs célja 3 százalék, de a toleranciasáv ettől felfelé és lefelé is 1-1 százalékpont eltérést engedélyez, míg a legutóbbi, szeptemberi adat 4,3 százalékos drágulási ütemről tanúskodott.