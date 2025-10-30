Hatalmas bejelentést tett a kormány: rengeteg új termékkel bővül az árrésstop – ezúttal a zöldségek és gyümölcsök sem maradtak ki
Meghosszabbítja az eddigi szabályok szerint november 30-ig életben lévő árrésstopot a kormány február 28-ig – közölte a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Újabb élelmiszerekre terjeszti ki és meghosszabbítja az árrésstopot a kormány
Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az intézkedésnek nemcsak az időtartamát hosszabbítják meg, de azt december 1-jétől további 14 élelmiszerre is kiterjesztik. Az élelmiszer-infláció megfékezését célzó javaslat a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban számos alapvető élelmiszer esetében, ám azt később kiterjesztették háztartási cikkekre is.
Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt.
A kormány május végén döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, és augusztus 22-én érkezett a bejelentés, hogy ismét meghosszabbítják az intézkedést, november 30-ig. A mostani döntés értelmében azonban az intézkedés nem ér véget novemberben, az február 28-ig életben marad, ráadásul az eddiginél több terméket érint. December elsejétől az alábbi termékekkel bővül az árrésstop:
- a marha-fehérpecsenye,
- marhafelsál,
- sertésmájas, sertésmájkrém,
- félkemény sajt,
- sajtkrém, kenhetősajt,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejeskáposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma,
- zöldpaprika,
- bébiétel.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztus végén közleményében jelezte, hogy nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a versenyhatóság vizsgálataiból és az online Árfigyelő adataiból az látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.
Az intézkedés meghosszabbításával az infláció az év végére elérheti a Magyar Nemzeti Bank toleranciasávjának tetejét is, ami megágyazhat a kamatcsökkentésnek. A jegybank inflációs célja 3 százalék, de a toleranciasáv ettől felfelé és lefelé is 1-1 százalékpont eltérést engedélyez, míg a legutóbbi, szeptemberi adat 4,3 százalékos drágulási ütemről tanúskodott.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a mostani, még elviselhető inflációs adat nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne, ha a kormányzat nem vezette volna be az árrésstopot, és nem állapodott volna meg egyes szektorokkal az idei áremelések elhalasztásáról.