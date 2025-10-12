Fókuszban a műtárgypiac bővítése — 15. alkalommal nyílik meg az Art Market Budapesten

Az Art Market Budapestnek köszönhetően minden év októberében Magyarországon is felélénkül a figyelem a kortárs képzőművészet iránt. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vására ezúttal október 16-19. között új helyszínen, az MTK Sportparkban, és a világ mintegy huszonöt országából érkező kiállítók több ezer alkotásával várja a kulturális élményre vagy kifejezetten műtárgyakra éhes közönséget. Interjúnkban Ledényi Attilával, az Art Market Budapest alapító-igazgatójával beszélgettünk.
Az Art Market Budapest 2011-es alapítása óta több, mint 250 ezer látogatót látott vendégül. Milyen, a művészeti élményszerzésen túlmutató gazdasági hatása van egy ilyen jelentős közönséget megmozgatni képes kulturális eseménynek?
Egy művészeti vásár a kultúra és gazdaság, a művészeti alkotótevékenység és az üzleti világ közötti leglátványosabb és legnagyobb volumenű kapcsolódási felület, amely hitünk szerint az alkotók érdekében és a közönség kiszolgálására jön létre, a kereskedelmi galériák és más műkereskedelmi szereplők közreműködésével komfortos és élvezetes körülmények között teremti meg nem csupán a műalkotások megtekintésének, hanem azok megvásárlásának lehetőségét is.
Magyarország és a régió legnagyobb, jelentős nemzetközi választékot felvonultató vására a hazai kreatívipar egyik meghatározó eseménye.
Olyan tényező, amely nyitottságával, fesztiválszerű hangulatával, társasági vonzerejével, a műtárgyak rendkívül széles választékával nemcsak bevonzza, hanem szélesíti is a műtárgyvásárló közönséget, a műalkotások iránti keresletet.
Hogyan fejti ki piacbővítő hatását az Art Market Budapest?
Részben a formátum előnyeiből fakadóan a vásár jelentősen megkönnyíti a művészet és a közönség közötti érintkezést, kihozza a műalkotásokat a múzeumokból és a galériák sokak számára zártnak, elszigeteltnek tűnő világából. Éppen ezért a visszatérő vásárlók és gyűjtők jelenléte mellett rendkívül nagy nálunk az élete első műtárgyát megvásárlók száma.
A gazdag választékból fakadóan a műfajok, technikák, irányzatok, sőt, az árak összehasonlítása is egyszerű, a műkereskedőkkel és gyakran magukkal az alkotókkal való kapcsolatteremtés lehetősége és sokszor meglepő könnyedsége szinte minden más szituációnál alkalmasabb közeget teremt az adásvételhez.
Ráadásul az Art Market Budapest abban a tekintetben is tudatosan építi a piacot, hogy a kiállítók kiválasztásakor, természetesen a színvonalra vonatkozó elvárások érvényesítése mellett, kiemelt szempontként merül fel az új közönségszegmensek megszólítására való alkalmasság és képesség.
Az Art Market Budapest kiállítóinak jelentős része külföldi. Mekkora az arányuk a vásár választékán belül, és miért érdemes erőfeszítéseket tenni a külföldiek bevonása érdekében?
A törekvés ebben a tekintetben is a piac bővítése, az alkotók nemzetközi piacra jutásának támogatása. Nem véletlen, hogy már hosszú ideje több nálunk a külföldi galéria, mint a magyar. Jelenlétük, a vásárral szembeni bizalmuk magával hozza a külföldi vásárlók, gyűjtők megjelenését is. A piac bővülését azonban nemcsak az Art Market Budapesten, mint multinacionális kereskedelmi platformon közvetlenül realizált nemzetközi értékesítések segítik, hanem a külföldi kiállítók jelenléte közvetett módon is pozitív hatást fejt ki. Gyakoriak például a hazai és a máshonnan érkező galériák között nálunk, és általunk kifejezetten támogatottan, kialakuló együttműködések, az ezekből fakadó nemzetközi kiállítási és értékesítési lehetőségek. De jól látható tendencia az is, hogy az Art Market Budapestre rendszeresen visszatérő külföldi kiállítók szívesen választanak itt megismert magyar művészeket a portfóliójukba.
A budapesti Art Market jelentős nemzetközi kapcsolati hálót hozott létre. Mekkora gazdasági értéket képvisel ez a kapcsolatrendszer, és milyen szinergiákat teremt más iparágakkal (például a turizmussal, gasztronómiával, designnal)?
Az Art Market Budapest megalapításával olyan jellegű esemény jött létre Budapesten, amely a nemzetközi művészeti és műtárgypiaci közönség számára jól értelmezhető és a művészetet fogyasztók körében rendkívül kedvelt. A nemzetközi képzőművészeti vásár olyan formátum, amely minden évben sokmillió látogatót, érdeklődőt és vásárlót mobilizál világszerte. A minőségi tartalmakat kereső utazók körében az úti cél megválasztásakor mindig az egyik döntő szempont az adott helyen hozzáférhető kulturális, művészeti tartalom.
Ezért vált az Art Market Budapest fővárosunk vonzerejének növelése szempontjából a kulturális turizmus egyik flagship programjává.
Az ideutazó, a minőséget igénylő és a kulturális tartalmakra fokozottan nyitott látogatóink számára ajánlásokkal, kedvezményekkel, vagy akár a vásár helyszínén kialakított bemutatkozási lehetőségekkel alkalmat teremtünk más magyar termékekkel, alkotókkal, vagy akár ízekkel való találkozásra is.
Hogyan tud a budapesti Art Market fenntarthatóan és versenyképesen helytállni vagy akár növekedni a nemzetközi környezetben, mik a legfontosabb jelenlegi fejlesztési irányok?
Évente több száz nemzetközi vásár teremt komoly kihívást jelentő versenyhelyzetet az Art Market Budapest számára, ahol a korábban megszerzett regionális vezető pozíció megtartása folyamatos figyelmet és fejlesztést igényel.
Ehhez a bizalomnövelő állandóság mellett évről-évre megújulásra, a bemutatásra kerülő anyag frissítésére, meglepetésekre és újdonságokra van szükség. De ez már az alapításkor beépült a génjeinkbe.
Az Art Market Budapest különlegességét és ebből fakadóan versenyképességét arra építi, hogy dominánsan Közép- és Kelet-Európa, általánosabban a feltörekvő piacok magas minőségű, de máshol még fel nem fedezett művészeti tartalmaira fókuszál, jelen pillanatban épp a közép-európai együttműködés és belső piac támogatása, a Nyugat-Balkán nemzetközi piaci bevezetése köti le a figyelmünket. Nem véletlen, hogy hozzánk az érdeklődők gyakran kincsvadászatra, a jövő sztárjainak felfedezése reményében érkeznek.
