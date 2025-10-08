Löketet kap az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon: rohannak a bankok, hogy teljesítsék a kormány elvárását – az OTP és az MBH jár az élen

Közel háromszázötvennel, jóval 5 300 fölé nőtt egyetlen év alatt a Magyarországon üzemelő bankjegykiadó automaták (ATM-ek) száma, miután a bankokat több jogszabály is a hálózatuk bővítésére kötelezi. A kormányzati terv nyomán, amely szerint minden hazai településen működnie kell legalább egy készüléknek, néhány éven belül közel hatezer ATM működhet országszerte – írj a BiztosDöntés.hu.

Pár év, és minden településen működnie kell ATM-nek / Fotó: Székelyhidi Balázs

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint június végén 5 378 bankjegykiadó automata működött országszerte, ami közel 350-nel – 6,8 százalékkal – több az egy évvel korábbinál. A hálózat bővülésének mértéke még szembetűnőbb, ha figyelembe vesszük, hogy 2022. végén még csak 4 738 bankjegykiadó automata működött az országban.

Pár év, és minden településen működnie kell ATM-nek

„Az ATM-hálózat látványos bővülése egyértelműen szabályozói okokkal magyarázható. 2023. elején a Magyar Nemzeti Bank kötelezte a pénzügyi szolgáltatókat a készülékek számának növelésére, majd egy, az idén márciusban megjelent kormányhatározat már azt írta elő, hogy – a készpénzhez való hozzáférés biztosítása érdekében – minden magyarországi településen működjön ATM. Időközben pedig a készpénzhasználat és a készpénzes fizetés lehetősége is alkotmányos joggá vált – emlékeztetett Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak: az idei év végéig az ezer főnél nagyobb, a jövő év végéig pedig az 500 főnél magasabb lélekszámú településeken kell működnie legalább egy készüléknek.

Mindezek alapján két-három éven belül megvalósulhat a minden települést érintő lefedettségre vonatkozó kormányzati terv, ami azt jelenti, hogy a folyamat végén közel hatezer bankjegykiadó automata működhet országszerte.

– tette hozzá Barát Mihály.

A lap elemzése szerit koncentrált az automaták piaca. A mezőnyből kiemelkedik az OTP Bank és az MBH Bank – előbbi több mint 1 800, utóbbi közel 1 200 készüléket üzemeltetett október elején az MNB fiók- és ATM-kereső oldala szerint, de a K&H közel 600, és az Erste több mint 450 készülékből álló hálózata is igen jelentősnek számít a piacon. A négy bank üzemelteti a teljes hazai hálózat több mint háromnegyedét.