Auchan Go: így teljesít az automata üzlet

Sikeres tesztidőszakon van túl az Auchan Go, a Trade Magazin szakmai elismerése mellett a vásárlói adatok is a koncepció sikerét igazolják. Az áprilisban a Bikás parkban átadott, mesterséges intelligencia által vezérelt üzlet forgalma folyamatosan nő, és a kezdeti kihívások után mára egy stabilan működő, a környékbeliek számára fontos orientációs ponttá vált.
Az Auchan szerdai közleménye szerint a tavaszi indulás óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a nonstop nyitvatartású, személyzet nélküli üzletre valós piaci igény mutatkozik. Az Auchan friss közleménye szerint a forgalom a vártnál ugyan lassabban indult be, de hosszú távon a vásárlói érdeklődés folyamatosan erősödik. A legforgalmasabb időszakoknak a hétvégék és a munkaszüneti napok bizonyultak, amikor a hagyományos üzletek zárva tartanak: az éjszakai órákban, éjfél és hajnali három óra között is rendszeres a vásárlás, ami a nyári hónapokban volt a legjellemzőbb.
A boltnak egyértelműen a fiatalabb generációt sikerült a legjobban megszólítania: a vásárlók több mint 80 százaléka 40 év alatti. Az átlagos kosárérték 2000 forint körül alakul, ami jelzi, hogy a vevők jellemzően kevés, hirtelen szükségessé váló termékért térnek be.
A legnépszerűbb árucikkek az alkoholmentes italok és az olyan alapvető élelmiszerek, mint a tej, a felvágott, a sajt, az olaj és a liszt.
A visszatérő vásárlók bátrabban pakolnak a virtuális kosarukba, esetükben nem ritkák a 15 terméknél nagyobb tranzakciók sem. A kínálat dinamikusan alkalmazkodik az igényekhez: míg nyáron a jégkrémekből, az ősz beköszöntével már a mirelit pizzákból szélesebb a választék.
A digitális megoldások bevezetése nem volt zökkenőmentes. A tapasztalatok szerint az OkAuchan applikáció használata kezdetben többeknek kihívást jelentett, ezért a vállalat oktatóanyagokkal és az alkalmazás továbbfejlesztésével segítette a felhasználókat.
Az erőfeszítések meghozták gyümölcsüket:
A pilotidőszak alatt a rendszer stabilan működött, a kisebb internetes problémákat orvosolták, a mesterséges intelligencián alapuló megfigyelőrendszer pedig hatékonyan azonosította a visszaélési kísérleteket, amelyeket a rendőrség bevonásával kezeltek.
A vásárlói visszajelzések túlnyomórészt pozitívak, bár az adatvédelemmel kapcsolatban több kérdés is felmerült. Az Auchan erre reagálva hangsúlyozta, hogy mindenben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el. Az üzlet mára a környék lakói számára egyfajta találkozási ponttá vált, amit a vállalat által rendezett és zöldített környezet is elősegít. A koncepció sikerét mutatja, hogy már több megkeresés is érkezett újabb egységek nyitására, elsősorban logisztikai és ipari parkokból.
„Sok munkát fektettünk az Auchan Góba és még sok dolgunk lesz a működés finomhangolásával, de a fogadtatása biztató. Ezt húzza alá a most elnyert díj is, amire nagyon büszkék vagyunk. Az Auchan GO a maga 18 négyzetméterével az üzletportfóliónk egyik véglete, a másik a 15 ezer négyzetméteres dunakeszi hipermarketünk. Ez a két üzlet jól példázza, hogy a jövőben a legkülönfélébb vásárlói igényre igyekszünk választ adni a bolttípusok tekintetében is” – idézi a közlemény Vincze Gézát, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatóját.
Hozzátette, hogy az első fél év adatai igazolták, hogy a gyors, kényelmes és éjjel-nappal elérhető vásárlási forma hosszú távon értéket teremthet a hazai kereskedelemben, amit a Trade Magazin „Az Év automatizált üzlete” díja is elismert.
A bolt nyitásakor a Világgazdaság is részt vett a sajtóbejáráson, amiről a videós anyagot alább tekinthetik meg:
