Videóra vették, hol tart az építése a kínaiak legújabb magyarországi óriásgyárának: a Volvo és a Tesla várja, hogy elkészüljön

Mint ismert, a Halms autóipari nagyvállalat Miskolcon építi fel európai központját és gyártóbázisát. A Minap.hu most összefoglalta, hol tart a beruházás.

Kínai autógyártás: videóra vették, hol tart az építése a legújabb magyarországi óriásgyárnak / Fotó: Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló

A kínai cég beruházása mintegy 200 millió Euróból, azaz közel 80 milliárd forintból valósul meg a vármegyeszékhelyen, és első körben, háromszáz új munkahelyet teremt a 2027-es teljes beüzemelésig. A tervek szerint a gyártás beindulásával a munkahelyek száma is nőhet majd, elérve akár az ezer főt.

Gyáregység a város határában

A Huashuo-csoporthoz tartozó Halms vállalat három ütemben valósítja meg a nagyberuházását Miskolcon a Déli Tudományos és Technológiai Parkban, a NIPÜF Zrt. ipari területén. Az első ütemben épül fel egy közel 23 ezer négyzetméteres gyáregység, amelyben legalább háromszáz embernek adnak munkát. A következő ütemekben a gyár területe eléri a százezer négyzetmétert és a dolgozói létszám a mintegy ezer munkavállalót.

Az alábbi videó néhány héttel ezelőtt készült és az mutatja, hol tart a kínaiak építkezése.

A vevők között szerepel a Volvo vagy a Tesla autógyártó is

A kormány júniusban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítette a projektet, amivel az engedélyezési és kivitelezési eljárások gyorsítását támogatja.

Ez természetesen nem jelent könnyítést, a környezetvédelmi és iparbiztonsági előírások betartása változatlanul kötelező, csupán arról szól a döntés, hogy az adminisztrációs folyamat rövidebb legyen, hamarabb megvalósulhasson a beruházás Miskolcon.

Első lépésben már el is indult a környezethasználati engedélyezés folyamata.

A HALMS alumínium nagynyomású öntvényei is itt készülnek

A cég közepes- és nagyméretű alumínium nagynyomású öntvényeket és megmunkált alkatrészeket gyárt majd gépjármű hajtásegységekhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez. A vállalat Magyarországon környezetkímélő módon kizárólag újrahasznosított alumíniumot kíván használni. A gyártás éves volumene elérheti a kétmillió darabot.