Deviza
EUR/HUF390.32 -0.2% USD/HUF337.04 -0.34% GBP/HUF448.63 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.68 -0.22% RON/HUF76.61 -0.16% CZK/HUF16.07 +0.13% EUR/HUF390.32 -0.2% USD/HUF337.04 -0.34% GBP/HUF448.63 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.68 -0.22% RON/HUF76.61 -0.16% CZK/HUF16.07 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,551.56 +0.16% MTELEKOM1,784 +0.67% MOL2,758 +0.15% OTP29,650 -0.07% RICHTER10,450 +0.38% OPUS547 +1.46% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS158.5 +2.21% WABERERS4,890 -0.2% BUMIX9,508.64 -0.28% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,187.56 -0.05% BUX101,551.56 +0.16% MTELEKOM1,784 +0.67% MOL2,758 +0.15% OTP29,650 -0.07% RICHTER10,450 +0.38% OPUS547 +1.46% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS158.5 +2.21% WABERERS4,890 -0.2% BUMIX9,508.64 -0.28% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,187.56 -0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópálya, M44
közlekedés
M44
autópálya

Most jelentették be: egy héten át zárás lesz az egyik legzsúfoltabb magyar autópályán - rendőri forgalomirányítás lép életbe

Folytatódik az M44–M5 csomópont építése. Az autópálya-szakaszon egy hétig tart a forgalomkorlátozás.
VG
2025.10.10., 09:54
Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44–M5 autópálya-csomópont építése, melynek következtében időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től  október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között – derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteki tájékoztatásából.

autópálya, M44
Folytatódik a fontos autópálya-csomópont építés / Fotó: Lázár János Facebook-oldala

A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.

Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5 autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. A gerendabeemeléssel egy időben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés.  A munkálatokra való tekintettel a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal szükséges számolni, ezért a közlekedők fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában megvalósuló projekt során az M5-ös autópálya és az M44-es autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül. A csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen.

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

Magyarország legrosszabb autópályájának átadása: a Strabag három hónapos késlekedéséről beszélt az államtitkár a parlamentben – vészesen fogy az osztrákok ideje

A borsodi úthálózat állapota szóba került az Országgyűlés hétfői ülésén, ahol a kormány nevében Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár reagált az utak minőségével kapcsolatos felvetésekre. Az államtitkár hangsúlyozta: nem a kormány, hanem a kivitelező felelőssége, hogy egyes szakaszok – köztük Magyarország legrosszabb autópályája, az M30-as – nem megfelelő minőségben készültek el.

Nagy Bálint elmondta, hogy az M30-as autópályán és több borsodi főúton szerkezeti hibák jelentkeztek, ezért a kivitelező, a Strabag garanciális kötelezettsége keretében a hónap végéig köteles elvégezni a szükséges helyreállításokat. Az államtitkár szerint a Strabag már megkezdte a munkát, a minisztérium pedig folyamatosan ellenőrzi a folyamatot.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
M44

Most jelentették be: egy héten át zárás lesz az egyik legzsúfoltabb magyar autópályán - rendőri forgalomirányítás lép életbe

Folytatódik az M44–M5 csomópont építése.
3 perc
szankciócsomag

Számok feketén-fehéren: itt tart Európa nagy leválása az orosz energiáról – a magyarok nem is tudják, mennyire nehéz a helyzet

Az azonnali magyar leválás nem opció, a diverzifikálás tart.
2 perc
orosz

Brutális orosz támadás Kijev ellen, elsötétült a fél város: Putyin máris bosszút állt az ukrán csodafegyver bevetése miatt – ez a válasz a Flamingóra

Kijevet támadta sahid drónokkal az orosz hadsereg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu