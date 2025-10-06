Meghosszabbodott a szezon a Balatonnál – aggodalomban: nyugtat a szaktárca

Célkeresztben a Balaton. Habár már ősz van, és véget ért a szezon, mégis cikkek sora foglalkozik a legnagyobb tavunk helyzetével, egyúttal az alacsony vízszint kapcsán. Az Energiaügyi Minisztérium hétfőn Facebook-bejegyzésében igyekezett tisztázni a helyzetet.
„Pánikra nincsen ok. A Balaton egy sekély tó, amelynek vízszintje alapvetően a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ. A tóba érkező víz nagyságrendileg fele a Zala folyón keresztül érkezik, másik fele több kicsi vízfolyáson, melyek a tóba torkollanak. Aszályosabb években a vízszint jelentősen lecsökkenhet a nyári hónapok végére, majd a tavaszig tartó időszakban újra megemelkedik. Ez a tó természetes körforgása” – írta bejegyzésében a szaktárca.
Hozzátették, hogy jelenleg a Sió-csatorna felé nincs vízleeresztés a tóból.
Az EM azzal zárta a bejegyzését, hogy folyamatosan figyelik és vizsgálják a tó vízszintjét és állapotát, hiszen hazánk fontos természeti értéke, és Magyarország meghatározó turisztikai célpontja.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) honlapján közzétett adatok szerint az elmúlt két hét leforgása alatt 5 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje. Miközben szeptember 22-én, hétfőn reggel 7 órakor 71 centiméter volt a vízállás, addig október 6-án, hétfőn reggel 7 órakkor már csak 66 centimétert mértek.
„A Balaton körbevonatozhatósága az itt élők és az ide utazó turisták számára egyaránt kiemelten fontos” – mondta Móring József Attila országgyűlési képviselő, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Világgazdaságnak.
A politikus korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel szerepelt egy videóban a balatoni körvasút ügyében. A miniszter akkor úgy fogalmazott: abban bízik, hogy a Balaton össze fogja kötni az embereket, mert szerinte jelen pillanatban közlekedés szempontjából inkább elválaszt, mint összeköt.
