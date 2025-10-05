A magyar hajnövesztő csodaszer feltalálójának hajmeresztő története

Egyszerű parasztcsaládban született a híres Bánfi hajszesz feltalálója, aki a saját kopaszságának megszüntetésére szeretett volna kikísérletezni valamilyen „csodaszert” – idézi vissza az Origo. Bánfi András, aki az érettségit is csak később tette le, eredetileg a békéscsabai faipari ktsz.-ben dolgozott, amikor belekezdett kísérleteibe. Hosszasan próbálkozott a legkülönfélébb összetételű keverékekkel, természetesen a saját fejbőrén, de hosszú időn keresztül teljesen eredménytelenül.

Egy ritka fotó Bánfi Andrásról, a Bánfi hajszesz feltalálójáról / Fotó: Képes gyógyszerészet / Facebook

Te Bandi, neked nő a hajad!

Aztán mesebeli fordulatot vett a története, ugyanis amikor 1967-ben végleg fel akart hagyni az egésszel, akkor kisfia egyszer csak észrevette, hogy az édesapja tarkóján kezd kiserkenni a haj.ak

A következő mérföldkövet az jelentette, amikor egy téli napon Békéscsabán, a főtéri ABC pénztáránál való sorban állás közben egy ismerős újságíró lekapta a Bánfi fején lévő prémsapkát, és felkiáltott: „Te Bandi, neked nő a hajad!” Attól kezdve nem hagyta békén Bánfit, mindenáron szeretett volna írni róla és a találmányáról. 1972. februárjában a cikk megjelent a megyei lapban, és bombaként robbant a hír, hogy megvan a kopaszság ellenszere – ez örökre megváltoztatta a feltaláló életét.

Nemsokára a helyi televízió is foglalkozott vele, amelynek riportja még nagyobb feltűnést keltett, és még szélesebb körben ment híre annak, hogy a Viharsarok fővárosában egy bútoripari szövetkezet rendésze feltalálta a hajnövesztőt.

De furcsa időket éltünk akkoriban, így

Bánfit nem sokkal később felkereste az MSZMP Központi Bizottságának egy munkatársa, aki közölte vele, hogy a KB határozata alapján a találmányát egy fővárosi háztartás-vegyipari vállalatnak kell eladnia.

Ő azonban erre nem volt hajlandó. Innentől kezdve pedig elég hosszú utat kellett bejárnia, míg végül sikerült elfogadtatnia az általa feltalált hajszeszt, és megkezdődhetett a gyártása.

Ráadásul amíg ez megvalósult, többen is át akarták verni. A Biogal gyógyszergyár például arra próbálta rávenni, hogy adja át nekik a szer leírását, és írja alá, hogy náluk dolgozik, mert így szolgálati szabadalom lehet a hajszeszből. Bánfi persze nem állt kötélnek.