Budapesti békecsúcs: az elemző szerint Ukrajna újjáépítése új gazdasági lehetőségeket hozhat Magyarországnak

A budapesti találkozó gazdasági következményei alapvetően attól függnek, sikerül-e a feleknek valamilyen áttörést elérniük – mondta a Világgazdaságnak Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója Donald Trump és Vlagyimir Putyin közeljövőbeli magyarországi tárgyalása kapcsán. Hozzátette: már egy részleges fegyverszünet vagy béke is kedvezően hatna a piacokra, míg egy körvonalazódó békeszerződés vagy tényleges rendezés óriási gazdasági változásokat indíthatna el.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump legutóbb Alaszkában tárgyalt a budapesti békecsúcs előtt / Fotó: AFP

A szakértő ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a negatív forgatókönyvnek is megvannak a maga veszélyei: ha a tárgyalások kudarcba fulladnának, és nőne az orosz–amerikai feszültség, az tovább növelné a bizonytalanságot és az inflációs nyomást világszerte.

Így alakulhatnak az energiaárak és befektetői bizalom

Egy pozitív tárgyalási kimenet először az energiapiacokon éreztetné hatását. A nyersanyagárak mérséklődése – különösen a gázé és az olajé – gyorsan csökkentené az inflációt Európában, és stabilizálná a logisztikai láncokat a kelet-európai régióban.

A befektetői bizalom is erősödne, főként akkor, ha Magyarország meg tudná őrizni hídszerepét Kelet és Nyugat között

– hangsúlyozta Bendarzsevszkij Anton. A háború közvetlen közelsége az elmúlt években növelte a régió geopolitikai és logisztikai kockázatait. A tartós rendezés ezért nemcsak politikai, hanem gazdasági értelemben is stabilizáló tényező lenne, különösen Közép-Európában.

A béke a legerősebb gazdasági ösztönző

A legnagyobb gazdasági hatása egyértelműen a békekötésnek lenne. Az ukrán export újraindulása és a regionális kereskedelem fellendülése révén Budapest – logisztikai és mezőgazdasági kapcsolatai miatt – közvetlenül is profitálhatna a folyamatból. Az energiaárak mérséklődése enyhítené az inflációt, és csökkentené a költségvetési kiadásokat, például a rezsitámogatások terén.

Az Oeconomus igazgatója szerint a béke részben az orosz gazdaság számára is új lehetőségeket nyithatna. Bár a háború előtti állapothoz való teljes visszatérés nem reális, bizonyos mértékű visszaintegrálódás az európai piacokra elképzelhető – mondta.