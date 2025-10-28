Deviza
Nem csökkent a budapesti békecsúcs esélye – Szijjártó Péter az orosz külügyminiszterrel egyeztetett

A magyar diplomácia vezetője Minszkbe utazott. Energetikai kérdések mellett a magas szintű megbeszélések folytatása is szóba került.
Andor Attila
2025.10.28., 14:39
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Nem csökkent a budapesti békecsúcs esélye – erősítette meg Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor Szijjártó Péterrel Minszkben tárgyalt. Az orosz és az amerikai felek között folytatódik a magas szintű párbeszéd, amely elvezet az elnökök találkozójáig, aminek Budapest ad majd otthont – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában a tárgyalás után. 

Békecsúcs
Létrejöhet a budapesti békecsúcs / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Energetikai kérdések is szóba kerültek, Szijjártó megerősítette, hogy mindenképpen garantálni akarják Magyarország energiaellátásának biztonságát. Orosz kollégájának azt mondta, Orbán Viktor amerikai tárgyalásainak középpontjában is ez áll, ugyanakkor

a földrajzi valóságot figyelembe kell venni. 

 

Korábban Szijjártó Péter minszki útjával kapcsolatban az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, üveglábakon áll az európai biztonság, és „ebből nagy baj lesz”. 

