Nem csökkent a budapesti békecsúcs esélye – Szijjártó Péter az orosz külügyminiszterrel egyeztetett

Nem csökkent a budapesti békecsúcs esélye – erősítette meg Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor Szijjártó Péterrel Minszkben tárgyalt. Az orosz és az amerikai felek között folytatódik a magas szintű párbeszéd, amely elvezet az elnökök találkozójáig, aminek Budapest ad majd otthont – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában a tárgyalás után.

Létrejöhet a budapesti békecsúcs / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Energetikai kérdések is szóba kerültek, Szijjártó megerősítette, hogy mindenképpen garantálni akarják Magyarország energiaellátásának biztonságát. Orosz kollégájának azt mondta, Orbán Viktor amerikai tárgyalásainak középpontjában is ez áll, ugyanakkor

a földrajzi valóságot figyelembe kell venni.

Korábban Szijjártó Péter minszki útjával kapcsolatban az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, üveglábakon áll az európai biztonság, és „ebből nagy baj lesz”.