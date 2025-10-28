Deviza
Szijjártó Péter: Üveglábakon áll az európai biztonság, nagy baj lesz, ha erre képtelenek vagyunk

A Külgazdasági és Külügyminiszter Minszkbe utazott.
Andor Attila
2025.10.28., 12:04

Kritikus állapotban van a globális biztonság, ezen a helyzeten csak párbeszéddel, együttműködéssel, diplomáciával lehet javítani – közölte Szíjjártó Péter a Facebookon. 

Belarusz
Belaruszba utazik Szíjjártó Péter / Fotó: KKM

Ha erre képtelenek vagyunk, nagy baj lesz

– tette hozzá.
Kiemelt jelentősége van az eurázsiai párbeszédnek, ami pár éve még erősítette Európát – ehhez kell visszatalálni, ezért is látogat el Minszkbe – hangsúlyozta Szíjjártó Péter.

Amerikai fűtőelemeket vásárolhat Magyarország

Szijjártó Péter bejelentette: hazánk stratégiai fontosságú lépést tesz, új forrásokat keres – amerikai nukleáris fűtőelemeket vásárolhat Magyarország.
A megnövekedett nukleáris teljesítményhez több nukleáris fűtőelemre van szükség. Ennek biztosítására Magyarország egy új, stratégiai fontosságú lépést tesz: diverzifikálja a fűtőelem-beszerzési forrásait. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a meglévő orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett a kormány megkezdi az egyeztetéseket arról, hogy a jövőben az Egyesült Államokból is vásároljon nukleáris fűtőelemeket.
Szijjártó Péter néhány nappal ezelőtti, 

washingtoni látogatásának kiemelt témája az energiapolitikai együttműködés, amelynek keretében a tárcavezető az energiaügyi miniszterhelyettessel és a Westinghouse energiaipari óriásvállalat vezetésével is tárgyalt.

 A megbeszélések középpontjában Magyarország növekvő elektromosáram-igényének kielégítése áll. Mivel az ország nem rendelkezik jelentős gáz- és kőolajmezőkkel, és szárazföld által határolt, a kormány a nukleáris energia arányának növelését tartja a legolcsóbb, legkörnyezetkímélőbb és legmegbízhatóbb megoldásnak.

A Paksi Atomerőmű meglévő négy blokkjának élettartamát meghosszabbítják, és két új blokkot is építenek, amellyel az ország nukleáris kapacitása jelentősen megnő. Ez a stratégia garantálja a biztonságos energiaellátást és a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását, miközben olcsó és kiszámítható energiával javítja a gazdaság versenyképességét is. 

 

