Fizikai dolgozók órabére Magyarországon: itt lehet most a legtöbbet keresni, ezek a pontos összegek – nagyobbat nőtt a kétkezi munkások fizetése, mint a kisfőnököké
A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2260 forint volt idén a harmadik negyedévben, ami 8,1 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában mért 2091 forinthoz képest – közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary.
A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem hétezer munkavállaló béradatait dolgozta fel. A földrajzi területek szerint lebontott statisztikák alapján jelenleg három olyan régió van az országban, ahol az átlagos órabér 1950 és 2000 forint között mozog: Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl. A többi régióban jellemzően 2200–2300 forint között alakul ez az érték. Kivételt jelent a
Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország, amely minden eddiginél jobban kiugrik a hazai mezőnyből: itt az átlagos bruttó órabérek közelítik a 3100 forintos szintet.
A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, már fél éve gyakorlatilag azonos szinten áll a kékgalléros átlagórabér, ami azt mutatja, hogy az előző évekhez képest idén eddig kevesebb foglalkoztató hajtott végre évközi béremelést. Ugyanakkor éves szinten továbbra is 8 százalék feletti a bérnövekedés üteme, ami a jelenlegi inflációs környezetben 3-4 százalékos reálbér-növekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben.
Több intézkedés is segíti a bevételek növekedését
Bár a korábbi, két számjegyű béremeléshez szokott munkavállalók jelentős része a mostaninál intenzívebb emelkedést várna el, erre csak a későbbiekben látszik reális lehetőség. Egyes csoportok nettó munkabére ennek ellenére a kedvező adóváltozások miatt az átlag felett növekedhet: júliustól emelkedett a családi adókedvezmény mértéke, a negyedik negyedévtől pedig a három-, majd jövőre fokozatosan a kétgyermekes anyák szja-mentessége is felfelé korrigálja majd a fizetések nettó összegét – tette hozzá a szakember.
A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben megjegyezte, a szellemi középvezetők körében tapasztalt béremelkedés elmarad az átlagtól, ebben a szegmensben 7 százalék alatti bérnövekedést tudtak kimutatni. Bár ez is néhány százalékkal növelte a bérek vásárlóerejét, kérdés, hogy a visszafogott béremelések mellett a cégek hosszabb távon mennyire lesznek képesek megtartani a munkaerőt.
Furcsa munkaerőpiaci trend rajzolódik ki a friss KSH-adatokból
Szeptemberben 4 669 000 volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék. A Központi Statisztikai Hivatal elárulta, mi áll a furcsa munkaerőpiaci trend mögött. 2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 669 000 főt tett ki Magyarországon. A munkanélküliek száma 218 000 , a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyors tájékoztatójából. Egy hónappal ezelőtt, 2025 augusztusában a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 676 000 tett ki. A munkanélküliek száma 215 000, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.
Az idei harmadik negyedévben, vagyis a 2025. július–szeptemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 679 000 volt, 29 000-rel kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 000-rel, 2 470 000-re, míg a nők esetében 2 209 000-re mérséklődött.