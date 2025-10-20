Most már biztos: nagy béremelés jön 2026-ban, Orbán Viktor a parlamentben jelentette be – ők fognak jól járni
Eredményes a jelenlegi béremelési politika, mivel a bérek sokkal magasabban vannak, mint korábban. A lökésszerű béremelésben két területre nem jutott még sor: a szociális és a kulturális ágazatra. A 2026-ös költségvetésben sor kerül rájuk, az emelés pedig a 10-20 százalékos sávban fog bekövetkezni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés plenáris ülésén.
A miniszterelnök Jámbor András, a Párbeszéd képviselőjének kérdésére válaszolt, aki arra emlékeztette Orbán Viktort, hogy egy korábbi vitájukban megígérte, a 2026-os költségvetésbe be fog kerülni a szociális dolgozók béremelése. A képviselő arról is érdeklődött, hogy mekkora lesz a béremelés, hogy mikor fognak hozzájutni az említett dolgozók.
Orbán Viktor kitért arra, hogy Magyarország régóta küzd a béremelési problémával, de a most emelési stratégia szerint kiválasztanak egy-egy ágazatot, amikben nagyobbat emelnek, majd mennek tovább a következő területre – ezt a miniszterelnök lökésszerű emelésnek nevezte.
A szociális és kulturális ágazat a következő, melyekkel kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette:
10 és 20 százalék közötti sávban lesz a béremelés. Hogy mire várunk? Békére várunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy sikerül-e az ukrán háborút lezárni, mert ha igen, az teljesen más makrogazdasági környezetet jelent a 2026-os évre, mint a mostani helyzet. De függetlenül a háború lezárásától, ez a béremelés akkor is megtörténik, ha a háború folytatódik.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég elmondta, az orvosok és a pedagógusok bérének elmúlt években történt rendezése után hamarosan a szociális dolgozók fizetése is emelkedésnek indulhat. Mint ismert, az orvosok bérét 2021-ben emelte jelentősen a kormány, míg a pedagógusok bérének emelése idén januárban kezdődött meg, de a tervek szerint a folyamat jövőre és 2027-ben is folytatódhat.
Szinte biztosan nagyobb lesz 1 százaléknál az eltérés a tavalyi bérmegállapodásban rögzített makrogazdasági értékekben, ezért kötelezően újra kell tárgyalni a minimálbér-megállapodást – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda , a Liga Szakszervezetek vezetője. Hetek óta zajlanak az egyeztetések a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) résztvevői között. Bár a harmadik negyedéves GDP-adatokra még várni kell, az első két negyedév számai alapján már most jól látszik, hogy nem sikerül tartani a tavalyi bérmegállapodást, azaz bizonytalanná vált, hogy mekora lesz a minimálbér 2026-ban.
Magasabb lesz a gyermekek támogatása is
Jámbor András azt is felhozta, hogy 1500 forint jut a napi étkeztetésre a gyermekvédelemben. Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy az étkeztetésre is magasabb összeget kell biztosítani, ahogy a ruházkodásra és a zsebpénzre is. „A kórházakban egy beteg egy nap 4000 forintot kap étkeztetésre, szerintem az a méltányos, ha a gyerekek is legalább 4000 kapnak a mostani 1500 helyett. Ezt meg is fogjuk tenni – mondta a miniszterelnök.
A ruházkodásra, a zsebpénzre, és a sportra is több forrást biztosítanak majd:
17 milliárd forintot osztanak szét a szociális rendszerben,
erről a döntés egy héten belül megszületik.