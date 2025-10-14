Deviza
A hazai bankrendszer megreformálását tűzte zászlójára a BinX – elárulta mestertervét az első magyar neobank

Átalakítaná a hazai bankrendszert az első magyar neobank. A BinX magasabb szintre emelte együttműködését a Számlázz.hu-val. A cél a bankköltségek csökkentése a teljes magyar piacon.
T. M.
2025.10.14., 11:20

Bő egy évvel ezelőtt, 2024 júniusában kezdte meg működését az első magyar neobank. A BinX Zrt. a hitelintézetekhez hasonlóan, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelete alatt, szigorúan ellenőrzött környezetben működő intézmény. Működésének újabb mérföldkövét keddi, a Számlázz.hu-val közös háttérbeszélgetésén jelentette be a bank.

BinX Számlázz.hu első magyar neobank fintech
Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója és Demeter Ákos, a BinX CEO-ja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója a beszélgetés elején ismertette, hogy felmérésük szerint ma a magyar vállalkozások számára komoly kihívást jelent a szabályozási környezetnek való megfelelés. A vállalkozók számára akár a munkaidő 40-60 százalékát elvihetik az adminisztrációs terhek, és az olyan feladatok, amiket ki lehetne váltani.

Hozzátette, hogy számlázóprogramjukon keresztül évente 130 millió számlát állítanak ki az ügyfelek, ezenkívül 100 millió befogadott számla is érkezik a rendszerbe.

Demeter Ákos, a BinX CEO-ja ennek kapcsán kiemelte, a céljuk az, hogy adatvezérelt, automatizált megoldásokkal kívánják felszabadítani a magyar kkv-kat az adminisztrációs kényszerek alól. A platform minden releváns adatot egy helyen láttat, így a vállalkozások nemcsak gyorsabban dolgozhatnak, hanem pontosabban is tervezhetnek.

Egyúttal bejelentette, hogy a Számlázz.hu és a BinX együttműködését október 6-tól még magasabb szintre emelték. Ez a BinX Pro csomag, ami a csak a Számlázz.hu profi ügyfelek számára elérhető csomag. Ez minden fizető ügyfélnek jár, csak igénybe kell vennie. (A számlázó alkalmazásnak van ingyenes csomagjai is.) Ennek értelmében az üzleti prémium kártya díja és a számlavezetési díj 0 forint, az utalás díja az ötmillió forint alatti átutalások esetében utalásonként 199 forint. A bankon belüli átutalás pedig ingyenes.

A bankrendszer átalakítását tűzte ki célul a BinX

Demeter Ákos kiemelte, hogy a tranzakciós illetéket nem hárítják át az ügyfelekre, ezt ők fizetik meg. Vagyis a bankon belüli 0 forintos utalások a BinX számára veszteségesek. A tranzakciós díjakon nem, azonban a kamatokon nyer a pénzintézet.

A cégvezető ismertette a magyar neobank működésének eddigi adatait. Tavaly június óta összesen 1,38 millió lebonyolított utalás történt náluk, ezek összértéke 1033 milliárd forint volt. Számításaik szerint a megtakarított összes bankköltség 1,77 milliárd forintot tett ki, ami 2630 forint utalásonkénti átlagos költségmegtakarítás jelent.

A beszélgetésen elhangzott, hogy a BinX azon lépése, hogy az utalási díjakat fix összegben határozza meg, összhangban van azon kormányzati szándékkal, hogy csökkentsék a banki költségeket.

Demeter Ákos kihangsúlyozta, hogy a BinX-nél vezetett bankszámla teljes értékű bankszámla, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz is bejelentett számla, tehát elsődleges, vagy akár egyetlen bankszámlaként is használható.

Jelenleg csak vállalkozások, cégek számára elérhető a szolgáltatás, azonban a közeljövőre vonatkozóan tervezik, hogy nyitnak a lakossági ügyfelek felé is. Ügyfélszám tekintetében még nem érték utol a rivális Revolutot, de várakozásaik szerint erre a nem olyan távoli jövőben sor kerülhet.

