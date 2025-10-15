Otthon Start láz: banánhéjra figyelmeztet a bank, amin elcsúszhatunk

Biztosítást gyakorlatilag mindenki köt lakásvásárláskor, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az alapbiztosítás nem mindig nyújt elegendő védelmet egy komolyabb káresemény esetén – közölte a K&H.

Biztosítás: sokan megkötik, de nem mindegy, hogy milyet / Fotó: Shutterstock

Sokan vásárolhatják meg első lakóingatlanjukat az idei év utolsó hónapjaiban a szeptemberben elindult Otthon Start Programnak köszönhetően az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos lakáshitelből. Az új otthon nyilvánvalóan nagy örömöt és szintlépést jelent, de a biztonságra is figyelni kell. Egyrészt arra, hogy a lakáshitel évtizedes elköteleződést jelent, de emellett a lakóingatlan esetében is gondoskodni kell a megfelelő védelemről.

Érdemes körütekintően megkötni a biztosítást

Egy jelentősebb vihar vagy tűzeset után előfordulhat, hogy a lakáshitelekhez gyakran kötelezően előírt alapbiztosítás nem fedezi a teljes helyreállítás költségeit. Éppen ezért egy teljes körű védelmet nyújtó biztosítást érdemes kötni

– figyelmeztetett Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője.

Míg egy alapbiztosítás gyakran csak korlátozott mértékű kártérítést biztosít, a teljes körű csomagok a megfelelő kiegészítő biztosításokkal az ingóságokra, a háztartás eszközeire és a mindennapi élet tárgyaira is fedezetet nyújtanak.

Ez azért fontos, mert egy komolyabb káresemény nemcsak az épületben, hanem a teljes életkörnyezetben okozhat súlyos veszteséget. Egy 55 négyzetméteres budapesti lakás átlagos biztosítási díja éves szinten 16.148 forint, egy vármegyeszékhelyen található társáé pedig 15.111 forint, ami messze elmarad az 50 millió forintos Otthon Start-lakáshitel majdnem 240 ezer forintos havi törlesztőrészletétől.

Érdemes újraszámolni

A szakember felhívta a figyelmet az alubiztosítottságból adódó kockázatra. Akkor beszélhetünk alulbiztosítottságról, ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a biztosított épület vagy ingóság új értéke. Ez általában csak nagyobb káreseményeknél derül ki, vagy akkor, ha a helyzet egyértelműen látható – például, ha a melléképület nincs biztosítva, a valós alapterület jóval nagyobb a szerződésben szereplőnél, vagy az ingóságok értéke meghaladja a biztosítási összeget. Ebből pedig az következhet, hogy

egy káresemény esetén a biztosító a keletkezett károkat nem, vagy csak arányosan tudja megtéríteni a biztosított számára.

Éppen ezért a lakáshitel időtartama alatt is évente érdemes megnézni és szükség esetén aktualizálni a biztosítási összeget, mert így elkerülhető a komoly anyagi terhet is jelenthető alulbiztosítottság.