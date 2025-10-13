Dübörög a toborzás a BMW debreceni gyárában, még érettségi sem kell: ahogy kiderült, mekkora a kezdő fizetés, egyből lerohanták a magyarok

A BMW debreceni gyárába számos új munkatársat keresnek különböző területekre, főként termelési munkatársakat, folyamattechnikusokat és karbantartó technikusokat. A termelési munkatársaknál legalább egy év összefüggő tapasztalat szükséges, valamint 8 általános végzettség és magyar nyelvtudás – mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője a Beolnak.

Szeptemberben átadták a BMW debreceni gyárát / Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

A középfokú végzettség és a több éves összeszerelési tapasztalat előnyt jelent. Az összeszerelési tapasztalat nélkül érkezők kezdő bruttó bére 430 ezer forint, amely a betanulási időszakot követően, megfelelő teljesítmény mellett 460 ezer forintra nő. Azok, akik már rendelkeznek összeszerelői tapasztalattal, havi bruttó 490 ezer forintos alapbérrel kezdhetnek.

Ezen felül a dolgozók műszakpótlékot, éves bérfejlesztést és negyedéves termelési bónuszt kapnak. Különleges egészségügyi szolgáltatások állnak rendelkezésre a gyár területén található egészségközpontban, továbbá magánegészségbiztosítást és rendszeres szűrővizsgálatokat is biztosítanak. A havi cafeteria mellett támogatják a melegétkezést a gyári kantinokban, valamint a munkába járást is.

A bérleteket 100 százalékban téríti a cég, valamint a régió több mint 80 településére vállalati autóbuszjáratokat is indítanak, a műszakokhoz igazodva, hogy megkönnyítsék a munkába jutást.

Beindult a debreceni BMW gyár

Gyárat épít a BMW Debrecenben – ezt 2018-ban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hét évvel később 2025. szeptemberben megkezdte a termelését a gyár, amelyben a német konszern a Neue Klasse nevű új teljes elektromos meghajtású autóit fogja gyártani. Az ezer sebből vérző német autóipar új termékét Németországban is óriási várakozás előzi meg, a BMW vezetésének minden reménye az új modellben van.

A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes, a beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot. A német autógyártónak kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért a gyár működéséhez szükséges energiát részben saját napelempark biztosítja. Az 50 hektáros naperőművet az E.ON Hungária csoporttal közösen építik, és várhatóan 2025 novemberére készül el.

Ezzel a beruházással a BMW Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszerét hozza létre.

A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalatnak jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal. A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő-üzemébe kerülnek.