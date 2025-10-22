Boltok nyitvatartása október 23-án és 24-én: erre figyeljen, ha a hosszú hétvége alatt végezné a nagy bevásárlást
Október 23. az idén négynapos hosszú hétvége lesz a normál munkarendben dolgozók számára. A 24.hu összegyűjtötte a boltok, piacok és szolgáltatások előrelátható nyitvatartásait.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak a nemzeti ünnepen, csütörtökön nem kell dolgozni, hanem 24-én, pénteken sem. A pénteket a normál munkarendben már többnyire le kellett dolgozni egy héttel ezelőtt szombaton. Ehhez a két naphoz csapódik a hétvége a szombattal és a vasárnappal.
A boltok nyitvatartása erősen változó lesz
Hogyan lesznek nyitva a boltok október 23. és 26. között?
- Október 23-án a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek.
- 24-én, pénteken fő szabály szerint szombati nyitvatartás lesz érvényben,
- 25–26-án (szombaton és vasárnap) pedig jó eséllyel szintén a hétvégi szokásos nyitvatartás szerint vásárolhatunk.
Ha valakinek muszáj október 23-án vásárolnia, az sem lehetetlen küldetés, mert nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, és lehetnek még kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, ha a tulajdonos áll be a pult mögé.
Ezenkívül – mint máskor – most is érvényes általánosságban, hogy az ünnepnapon is nyitva lehetnek:
- a benzinkutak,
- az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (hogy melyek az ügyeletesek, arról tájékoztatás az OGYÉI honlapján található),
- az önálló virágboltok,
- az újságosok,
- az édességboltok,
- a vendéglátó- és szórakozóhelyek.
A szemétszállítás üzemelni fog
A szemetet most is a szokásos rend szerint szállítják el. Október 23-án is jön a kukásautó ott, ahol egyébként csütörtökön jár. A posták október 23-án zárva lesznek, 24–25-én szombati (pihenőnapi) munkarend lesz érvényben. Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitvatartása a posta közlése alapján ettől eltérhet.
A plázák üzletei jellemzően zárva lesznek október 23-án, azonban például a vendéglátóhelyek, mozik, egyéb szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak. A legtöbb piac zárva tart a nemzeti ünnepen, de nem kizárt, hogy a kisebb, helyi piacok kinyitnak a hétvégén. A többi napon a plázák és a piacok is a szokásos nyitvatartás szerint működnek, illetve, ahol van szombati nyitvatartás, ott jó eséllyel pénteki nyitvatartás alapján várják a vásárlókat, vendégeket.