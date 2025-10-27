Deviza
EUR/HUF389.56 -0.12% USD/HUF335.12 -0.07% GBP/HUF446.23 -0.09% CHF/HUF420.88 -0.08% PLN/HUF91.79 -0.17% RON/HUF76.64 -0.01% CZK/HUF16.03 -0.12% EUR/HUF389.56 -0.12% USD/HUF335.12 -0.07% GBP/HUF446.23 -0.09% CHF/HUF420.88 -0.08% PLN/HUF91.79 -0.17% RON/HUF76.64 -0.01% CZK/HUF16.03 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
borbirtok
Monoszló
eladó

Eladó Magyarország egyik legszebb borbirtoka a Balatonnál: olyan drága, hogy csak a leggazdagabbak tudják megvásárolni – fotók

A monoszlói ingatlan francia Chateaux stílusban épült, csodálatos panorámával rendelkezik.
Andor Attila
2025.10.27, 07:59
Frissítve: 2025.10.27, 08:30

A borbirtok része egy felújított, hatalmas, háromszintes, kilencszobás épület, és tartozik hozzá tízhektárnyi szőlőtermő terület is. A monoszlói birtok korábban elnyerte a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet, pincéje mintegy 300 éves, és 2012-ben épült újjá – írja a Veol az Ingatlanbazarra hivatkozva. A borbirtokért csaknem kétmilliárd forintot kérnek.

borbirtok
Csodálatos panoráma nyílik a borbirtokról / Fotó: ingatlanbazár

A magyar Toszkána szívében található területet a 2000-es évek elején vásárolták meg, majd teljesen újratelepítették a tízhektárnyi szőlőültetvényt, amely 2004-ben hozta első termését. Azóta a birtok világhírű, díjnyertes vörösborokat állít elő, amelyek arany-, ezüst- és bronzérmekkel is büszkélkedhetnek.

A főépületben kilenc exkluzív, panorámás szoba és tizenkét fürdőszoba található, a szintek között lift közlekedik. A középső szinten elegáns étterem, panorámás terasz, iroda, tárgyaló, Deluxe szoba és lakosztály, az emeleten további hét Deluxe szoba és egy lakosztály kapott helyet.

A legalsó szinten wellnessrészleg (belső medence, szauna, merülőmedence), valamint a borászat és a borpince található. A 300 éves, díjnyertes borospince az ország egyik legértékesebb szőlődűlőjén fekszik. A kültéri, 6,5×17,5 méteres medencéből lenyűgöző kilátás nyílik a birtokra.

Hemzsegnek a luxusotthonok a Balaton-felvidéken

Csodálatos luxusingatlant kínálnak Balatonfüred szívében, a Fürdőtelepen, mely egy exkluzív, 535 négyzetméteres villa a strandok és a város ikonikus sétányának közelében. A földszinti elrendezés magában foglal egy 2 szobás apartmant, közvetlen teraszkapcsolattal a medencékhez, valamint egy kb. 30 fő befogadására alkalmas étkezőt teljesen felszerelt konyhával. 

A két fűtött medence, közel 360 négyzetméteres napozóterasz, kültéri zuhanyzók, szaletli, klímák, riasztó- és kamerarendszer, öntözőrendszer és ivóvíz minőségű fúrt kút mind a luxus és a kényelem maximális élményét nyújtják.

De gondolhatunk arra a füredi Tamás-hegy déli lejtőjén pár éve épült lakópark legfelső épületében található újszerű, 96 négyzetméteres apartmanra is, amely azonnal felkelti az ingatlant keresők figyelmét. Ez a balatoni luxusingatlan 54 m²-es terasszal rendelkezik, ahonnan szinte teljes körpanoráma nyílik a Balatonra és a környező dombokra. Az amerikai konyhás nappali-étkező, a két hálószoba és a két fürdőszoba mellett külön mosókonyha is található. A terasz részben fedett, itt kapott helyet a panorámaszauna, amely a lakás különleges jellegét erősíti. 
 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu