Eladó Magyarország egyik legszebb borbirtoka a Balatonnál: olyan drága, hogy csak a leggazdagabbak tudják megvásárolni – fotók

A borbirtok része egy felújított, hatalmas, háromszintes, kilencszobás épület, és tartozik hozzá tízhektárnyi szőlőtermő terület is. A monoszlói birtok korábban elnyerte a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet, pincéje mintegy 300 éves, és 2012-ben épült újjá – írja a Veol az Ingatlanbazarra hivatkozva. A borbirtokért csaknem kétmilliárd forintot kérnek.

Csodálatos panoráma nyílik a borbirtokról / Fotó: ingatlanbazár

A magyar Toszkána szívében található területet a 2000-es évek elején vásárolták meg, majd teljesen újratelepítették a tízhektárnyi szőlőültetvényt, amely 2004-ben hozta első termését. Azóta a birtok világhírű, díjnyertes vörösborokat állít elő, amelyek arany-, ezüst- és bronzérmekkel is büszkélkedhetnek.

A főépületben kilenc exkluzív, panorámás szoba és tizenkét fürdőszoba található, a szintek között lift közlekedik. A középső szinten elegáns étterem, panorámás terasz, iroda, tárgyaló, Deluxe szoba és lakosztály, az emeleten további hét Deluxe szoba és egy lakosztály kapott helyet.

A legalsó szinten wellnessrészleg (belső medence, szauna, merülőmedence), valamint a borászat és a borpince található. A 300 éves, díjnyertes borospince az ország egyik legértékesebb szőlődűlőjén fekszik. A kültéri, 6,5×17,5 méteres medencéből lenyűgöző kilátás nyílik a birtokra.

Hemzsegnek a luxusotthonok a Balaton-felvidéken

Csodálatos luxusingatlant kínálnak Balatonfüred szívében, a Fürdőtelepen, mely egy exkluzív, 535 négyzetméteres villa a strandok és a város ikonikus sétányának közelében. A földszinti elrendezés magában foglal egy 2 szobás apartmant, közvetlen teraszkapcsolattal a medencékhez, valamint egy kb. 30 fő befogadására alkalmas étkezőt teljesen felszerelt konyhával.

A két fűtött medence, közel 360 négyzetméteres napozóterasz, kültéri zuhanyzók, szaletli, klímák, riasztó- és kamerarendszer, öntözőrendszer és ivóvíz minőségű fúrt kút mind a luxus és a kényelem maximális élményét nyújtják.

De gondolhatunk arra a füredi Tamás-hegy déli lejtőjén pár éve épült lakópark legfelső épületében található újszerű, 96 négyzetméteres apartmanra is, amely azonnal felkelti az ingatlant keresők figyelmét. Ez a balatoni luxusingatlan 54 m²-es terasszal rendelkezik, ahonnan szinte teljes körpanoráma nyílik a Balatonra és a környező dombokra. Az amerikai konyhás nappali-étkező, a két hálószoba és a két fürdőszoba mellett külön mosókonyha is található. A terasz részben fedett, itt kapott helyet a panorámaszauna, amely a lakás különleges jellegét erősíti.

