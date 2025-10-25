Új úti célok elérhetők Budapestről, miután Ferihegyen életbe lépett a téli menetrend – itt a lista
A Budapest Airport rekordszámú ülőhelykapacitással indítja a téli menetrendet. Új úti célok és a frekvencianövelés bővítik az utazási lehetőségeket és hozzájárulnak a beutazó turizmus növekedéséhez – közölte a Budapest Airport szombaton.
Az új menetrendben hét új légi összeköttetés közül választhatnak az utasok:
- az easyJet két új úti céllal, a Bordeaux-ba és Nantes-ba indított járatokkal gyarapítja a francia desztinációk számát,
- a Jet2.com Newcastle-be és East Midlandsbe,
- a Ryanair Marrákesbe,
- a Wizz Air pedig Torinóba és Tallinnba indít új járatokat.
Bővít a SAS Scandinavian Airlines az idén elindított Budapest–Koppenhága útvonalon: novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességű, a szezon többi részében pedig legalább heti öt járatot üzemeltet majd.
A 2024-es téli menetrendhez képest közel harminccal több, összesen 182 útvonal lesz elérhető Budapestről.
Ez nemcsak a magyar emberek utazási lehetőségeit bővíti, hanem tovább növeli a beutazó utasforgalmat is, 2025-ben januártól augusztusig több mint egymillióval több külföldi légi utast köszönthettek a budapesti légikikötőben, mint 2024-ben.
A népszerű úti célok elérhetőségét több frekvencianövelés is támogatja, amelynek köszönhetően a Budapest Airport az elkövetkező utazási szezonban is erős utasforgalomra számít.
Az idei téli menetrendben a Budapest Airport összesen 8,9 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, 12,5 százalékkal többet, mint az előző téli szezonban.
2026-ban új járatok indulnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről
Hasonlók a várakozások a jövő nyári menetrenddel kapcsolatban is: visszatér a hálózatba az American Airlines egy közvetlen Budapest–Philadelphia összeköttetéssel, és az Air Canada is újraindítja korábban népszerű Budapest–Toronto járatát. 2026-ban a Condor teljesen új légitársaságként debütál Budapesten, napi három járattal erősítve a frankfurti útvonalat, és az új magyar–kínai kétoldalú légi közlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti heti járatszám is.
„A Budapest Airport izgalmas új fejezetet nyit a diverzifikált növekedés terén azáltal, hogy kihasználja a csúcsidőn kívüli kapacitásait, illetve új légitársaságokat és úti célokat fogad” – mondta Markus Klaushofer, a Budapest Airport kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. „Örömmel üdvözöljük új és meglévő légitársaságaink vadonatúj szolgáltatásait, amelyek a velük kialakított szoros partnerségnek köszönhetők. A beutazó és a kiutazó turisztikai kereslet által ösztönzött, új rekordot jelentő téli szezon és a láthatáron lévő jelentős transzatlanti hosszú távú járatfejlesztések okán minden eddiginél elkötelezettebbek vagyunk aziránt, hogy a Budapest Airport megőrizze pozícióját Kelet-Közép-Európa első számú repülőtereként.”
