Új úti célok elérhetők Budapestről, miután Ferihegyen életbe lépett a téli menetrend – itt a lista

A Budapest Airport rekordszámú ülőhelykapacitással indítja a téli menetrendet. Új úti célok és a frekvencianövelés bővítik az utazási lehetőségeket és hozzájárulnak a beutazó turizmus növekedéséhez – közölte a Budapest Airport szombaton.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről még több városba utazhatunk / Fotó: Budapest Airport

Az új menetrendben hét új légi összeköttetés közül választhatnak az utasok:

az easyJet két új úti céllal, a Bordeaux-ba és Nantes-ba indított járatokkal gyarapítja a francia desztinációk számát,

a Jet2.com Newcastle-be és East Midlandsbe,

a Ryanair Marrákesbe,

a Wizz Air pedig Torinóba és Tallinnba indít új járatokat.

Bővít a SAS Scandinavian Airlines az idén elindított Budapest–Koppenhága útvonalon: novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességű, a szezon többi részében pedig legalább heti öt járatot üzemeltet majd.

A 2024-es téli menetrendhez képest közel harminccal több, összesen 182 útvonal lesz elérhető Budapestről.

Ez nemcsak a magyar emberek utazási lehetőségeit bővíti, hanem tovább növeli a beutazó utasforgalmat is, 2025-ben januártól augusztusig több mint egymillióval több külföldi légi utast köszönthettek a budapesti légikikötőben, mint 2024-ben.

A népszerű úti célok elérhetőségét több frekvencianövelés is támogatja, amelynek köszönhetően a Budapest Airport az elkövetkező utazási szezonban is erős utasforgalomra számít.

Az idei téli menetrendben a Budapest Airport összesen 8,9 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, 12,5 százalékkal többet, mint az előző téli szezonban.

2026-ban új járatok indulnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről

Hasonlók a várakozások a jövő nyári menetrenddel kapcsolatban is: visszatér a hálózatba az American Airlines egy közvetlen Budapest–Philadelphia összeköttetéssel, és az Air Canada is újraindítja korábban népszerű Budapest–Toronto járatát. 2026-ban a Condor teljesen új légitársaságként debütál Budapesten, napi három járattal erősítve a frankfurti útvonalat, és az új magyar–kínai kétoldalú légi közlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti heti járatszám is.