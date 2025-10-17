„Minden családnak az érdeke, még annak is, aki soha egyetlen mondatot nem olvasott és nem hallott a külpolitikáról, mivel semmin nem tudunk annyit keresni, mint a békén” – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli szokásos rádióinterjújában, miután csütörtök este kiderült, Budapesten találkozik Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Vlagyimir Putyin orosz államfő. A miniszterelnök a bejelentést követően személyesen beszélt Trumppal, és megerősítette a budapesti helyszínt, amiről azt írta „készen állunk”. A téma természetesen nem más lesz, mint az orosz–ukrán háború lezárása a várhatóan két hét múlva sorra kerülő csúcson.

Nem csak békecsúcs lesz Budapesten, sokkal többről van szó: minden magyar pénztárcája azonnal megérzi – így pörgeti fel Orbán, Trump és Putyin találkozója a gazdaságot / Fotó: Karnok Csaba

Budapesti békecsúcs: pozitív fejleményként élik meg a piacok

A budapesti békecsúcs hírére a piacok is azonnal reagáltak. A devizapiacon a forint azonnal erősödni kezdett, a dollárral szemben 333 alá, az euróval szemben pedig 390 alá is benézett rövid időre. A nyersanyagpiacon az olaj árát mozgatta meg a bejelentés. Az európai piacon mérvadó Brent ára a délutáni 62 dollár fölötti szintről estére 61 dollár alá, ezzel öt hónapos mélypontjára süllyedt, amit azóta is stabilan tart, jelenleg 60,5 dolláron áll.

Azaz ha nem történik érdemi korrekció sem a forint, sem az olaj árfolyamában a következő hetekben, akkor minden adott ahhoz, hogy masszív áresés jöjjön a hazai benzinkutakon. A magyarok tehát a zsebükben is érezhetik a béke közelségének hatását.

Jelenleg a Holtankoljak adatai szerint a benzin átlagos ára 579 forint literenként, a gázolajé pedig 584 forint. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan 560-570 körüli benzin- és gázolajárak lesznek a hazai kutakon.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a múltban is pozitívan reagáltak a piacok az olyan jellegű hírekre, amikor felvetődött a tárgyalás és a béke lehetősége. Elég sokáig csend volt, és ezt a csendet törte meg Trump csütörtök esti bejelentése.

A piac nagyon várta már, hogy valamilyen pozitív fejlemény bekövetkezzen. Ezt most pozitív fejleményként élték meg

– fogalmazott a közgazdász, ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogy ez az optimizmus meddig fog tartani. Fontos lesz ebből a szempontból, hogy mi történik pénteken napközben Washingtonban, ahol találkozik az amerikai elnök Zelenszkij ukrán államfővel. Az elemző szerint ezért ez egy törékeny optimizmus. „Az irány az egyértelmű, hogy merre mozognának a piacok, ha lenne egy tartósabb béke. De ettől sajnos messze vagyunk” – jegyezte meg.