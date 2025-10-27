Figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút: útépítés vette kezdetét az M0-s csomópontjánál – hosszú ideig zárás lesz

A csomópont egyes ágainak burkolatfelújítása több ütemben, pályaszűkítés, esetenként teljes útzár bevezetése mellett valósul meg. A munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak a közlekedők, írja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közleményében.

Burkolatfelújítási munkákra kell számítani / Fotó: Dodó Ferenc (képünk illusztráció)

Burkolatfelújítás várható

2025. október 27., hétfő reggeltől várhatóan 2025. november 8., szombat estig a 24. jelű csomópontban, az M0-s autóút Szeged felé vezető oldalán, a csomóponti ágakon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei, ezért javasolt a csomópontban fokozott figyelemmel közlekedni.

A korlátozás ideje alatt továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról BILK, illetve Dunaharaszti irányába.

A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

