Váratlanul meggondolhatta magát a BYD: mégsem ott építheti meg az új európai gyárát, mint mondta – teljesen más helyszín merült fel

Komoly aggodalmak merültek fel Törökországban azután, hogy a Reuters kedden megszellőztette: Spanyolországban építheti fel a harmadik gyárát a BYD. Az eset pikantériája, ugyanez a hírügynökség volt az, amely nyáron azt írta, Szeged helyett a törökországi üzem lehet a fő gyártási központja a kínai vállalatnak. Csakhogy azóta lényegében egy kapavágás sem történt Törökországban.
Járdi Roland
2025.10.14, 16:08
Frissítve: 2025.10.14, 16:08

A BYD továbbra sem tett konkrét lépéseket a Törökországban épülő manisai gyárral kapcsolatban, a spanyolországi gyárépítési hírekre pedig kérdésessé vált az üzem jövője – ezt írja a török sajtó. Az aggodalmak azok után erősödtek fel, hogy a Reuters kedd délután azt írta, hogy Európában a harmadik gyárát építheti fel Spanyolországban BYD. Eddig arról lehetett tudni a kínai tulajdonú autóipar vállalat, ami a világ vezető elektromos autógyártója jelenleg Szegeden, illetve a törökországi Manisában épít üzemet, hogy ezzel kikerülje a vámokat.

BYD
BYD: lehet, hogy bukták a törökök, még egy kapavágás sem történt Manisában / Fotó: Facebook

BYD: Spanyolországban épülhet a harmadik gyár

Egy forrás a Reutersnek elmondta: „Spanyolország nagyon vonzó ország a BYD számára, mind a termelési költségek, mind a tisztaenergia-infrastruktúra tekintetében.” Alberto De Aza, a BYD spanyolországi és portugáliai országigazgatója a múlt hónapban azt is elmondta: 

Spanyolország, erős ipari infrastruktúrájával és olcsó áramával, ideális ország a BYD európai termelési hálózatának bővítéséhez.

A spanyol kormány az elmúlt években átfogó intézkedéseket vezetett be az elektromos járművek gyártásának ösztönzése érdekében. Olyan óriások, mint a Volkswagen és a Stellantis, rendelkeznek befektetésekkel az országban. 

Ugyanakkor a forrás megjegyezte, hogy a BYD még nem hozott végleges döntést, de Spanyolország „egy lépéssel előrébb jár”. A forrás szerint a gyár helyszínéről 2025 végéig döntés születik, és azt jóváhagyásra benyújtják a kínai szabályozó hatóságoknak. 

Nem történt még egy kapavágás sem Törökországban

A yenialanya.com a spanyolországi gyár híre után azt írja, hogy BYD továbbra sem tett konkrét lépéseket a Törökországban épülő manisai gyárral kapcsolatban. A tavaly aláírt megállapodás szerint a gyár éves termelési kapacitása 150 000 jármű lett volna, és 2026-ban kezdte volna meg működését. 

Az építkezés azonban az elmúlt hónapokban sem kezdődött meg, és a helyszínen semmilyen munka nem történt.

Szakértők ráadásul úgy vélik, hogy a kínai óriás az Európai Unión belüli termelés célkitűzése háttérbe szorította a törökországi befektetéseit. 

Mindez azért is érdekes, mert júliusban még éppen a Reuters írta névtelen forrásokra hivatkozva, hogy a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást Szegeden, ahol a kapacitását csak a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, mivel a gyár a tervezettnél több autót készítene el törökországi üzemében.

A hírt azonnal cáfolta Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos, aki a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenségek ezek az állítások. Míg a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik. Ráadásul ellentmond a magyarországi termelés visszafogásának az is, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz.  Tehát a Reuters nyári értesülését maga a török sajtó is megcáfolja.

Az év végén indulhat el a szegedi BYD-gyár

Egy biztos, jelenleg a szegedi BYD-gyár van a legközelebb ahhoz, hogy legördüljön az első jármű a gyártószalagokról. „Továbbra is az a tervünk, hogy az év végén elinduljon a gyártás, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgáljuk Európát” – ezt mondta a Világgazdaságnak Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere pár hete. A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban is időről időre felmerülnek kételyek. A Szegeder cikkében több képet is közölt a beruházás állásáról, a cikk írója a képsorozat alapján arra a következtetésre jutott, hogy nehéz elképzelni, hogy a szegedi üzemben már az év végén meginduljon az első autók összeszerelése. 

Erhardt Péter azt elismerte, hogy a présüzemet és a fényezőcsarnokot egy későbbi fázisban csatlakoznak, de azok is el fognak készülni. Ezek alapján a leghamarabb az összeszerelő csarnok valósulhat, ahol már azelőtt megindulhat a gyártás, hogy minden üzemegység építése befejeződne. 

A szeptemberi müncheni autószalonon is téma volt a Szegedi BYD-gyár jövője. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke ott jelentette be, hogy a Dolphin Surf kisautó gyártása még az év vége előtt elkezdődik Szegeden. Mindez pedig azért is lényeges a kínai cégnek, mert a BYD így elkerüli a kínai villanyautókra kivetett vámokat, mivel jelenleg a korábbi 10 százalék helyett 27 százalékos vám sújtja a kínai gyártásból érkező BYD modelleket. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg. A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon.

