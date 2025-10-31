Deviza
EUR/HUF387.75 -0.19% USD/HUF335.57 -0.03% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.54 -0.29% PLN/HUF91.11 -0.49% RON/HUF76.24 -0.2% CZK/HUF15.94 -0.14% EUR/HUF387.75 -0.19% USD/HUF335.57 -0.03% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.54 -0.29% PLN/HUF91.11 -0.49% RON/HUF76.24 -0.2% CZK/HUF15.94 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,075.41 +0.08% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,976 -0.67% OTP31,960 +0.75% RICHTER10,350 -0.97% OPUS552 -0.91% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,760 +3.47% BUMIX9,992.41 +1.02% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,301.71 +0.45% BUX107,075.41 +0.08% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,976 -0.67% OTP31,960 +0.75% RICHTER10,350 -0.97% OPUS552 -0.91% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,760 +3.47% BUMIX9,992.41 +1.02% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,301.71 +0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
termék
Modivo
sportcipő
lábbeli
bolt

Hagyományos üzletet nyit a népszerű online cipőáruház Budapesten

Október 31-én megnyitja első fizikai üzletét a népszerű cipőkereskedő, az Ecipo.hu webáruház. A lengyel alapítású vállalat eddig csak az online térben volt jelen, nemrég viszont úgy döntöttek, hogy egy népszerű budapesti üzletközpontban hagyományos cipőboltban is fogadják a vásárlókat.
VG
2025.10.31, 13:03
Frissítve: 2025.10.31, 13:04

A mintegy 400 négyzetméteres üzletben válogatott lesz a kínálat, azaz a vásárlók értelemszerűen szűkebb választékkal találkoznak ott, mint az online felületen. A cég ígérete szerint a boltban elérhető kínálat a cipők és más lábbelik széles felhasználási céljait fedi le, azaz sportcipők és alkalmi viseletek egyaránt megtalálhatók lesznek. A vállalat a bolt megnyitásának alkalmából az első hétre nyitási akciót hirdetett – írja cikkében az Origo.

cipő
Fizikai boltot nyit Budapesten az Ecipo.hu online cipőbolt / Fotó: Lordn / Shutterstock (illusztráció)

Számos márkát visz a cipőkereskedő

A lap arról ír, hogy a webáruház mögötti viszonyokra tekintve a Modivo neve tűnik fel, mely egy jelentős, 2006-ban alapított lengyel vállalat ruházati termékek, cipők, kiegészítők forgalmazására. Jelenleg az egyik legnagyobb lengyel cipőkereskedelmi vállalat.

A Modivo koncepciója a multibrand, azaz több márkát lefedő értékesítési koncepcióval rendelkeznek. Online kínálatukban több mint 90 ezer terméket tartanak mintegy 700 márkától, több kategóriában. A portfólióban olyan márkák termékei találhatók, mint az Adidas, Birkenstock, Beverly Hills Polo Club, Converse, DC Shoes, Hunter, New Balance, Nike, Reebok, Rieker, UGG vagy Vans.

A cég értékesítési tevékenysége számos online felületre kiterjed.

Részvényeinek birtoklási aránya alapján a vállalat meghatározó tulajdonosa korábban is a CCC csoport volt, a közelmúltban viszont lezárult a részvénycsomag 100 százalékos felvásárlása.

A Modivóhoz tartozó e-kereskedelmi platformok lényegében az EU szinte mindegyik országában elérhetők és működnek. 

Miként a Világgazdaság nyáron megírta, húsz év után végleg bezártak a magyarországi Playersroom üzletek – az utolsó bolt szeptember 1-jén zárt, a webáruház pedig ugyanekkor szűnt meg. A döntés hátterében pénzügyi nehézségek és stratégiai irányváltás áll, a márka minden erőforrását a magyar Dorko brandre összpontosítja.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu