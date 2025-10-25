Újabb csalás terjed: mutatjuk, hogyan próbálkoznak a szélhámosok

A Magyarországon terjedő legújabb csalás ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével él vissza, és próbál meg rászedni minél többeket. A szervezet nevében küldött hamis sms-ekben arra figyelmeztetnek, hogy lejárt a tajkártyánk érvényessége, majd egy adathalász oldalra irányítanak.

Az online csalások gyakran használják megbízható szervezetek nevét / Fotó: Shutterstock

Így működik a legújabb sms-es csalás

A Sonline összefoglalója szerint ezzel a csalók azt sugallják, hogy sürgős lépésre van szükség, ugyanis ha nem frissítjük az adatokat, akkor elveszíthetjük egészségbiztosítási jogosultságunkat. Ebből azonban egy szó sem igaz, az üzenetben található linkre sem érdemes kattintani.

A szélhámosok arra is figyeltek, hogy az adathalász oldal szinte megszólalásig hasonlítson a NEAK oldalára.

Azonban a domén ismeretlen vagy furcsa (például „nekas-hu[.]oeios[.]com”), amely megtévesztésre alkalmas. Az oldalon űrlapot kell kitölteni: név, cím, e-mail, telefonszám, tajszám, sőt bankkártyaadatok is (kártyaszám, lejárat, CVC/CVV).

A csalás során verifikációs díjat is kérnek, melynek célja azonban az, hogy megszerezzék a kártyaadatokat. Ha megadjuk az adatokat, látszólag hibát jelez a rendszer („Érvénytelen verifikációs kód”), de ez csak figyelemelterelés: közben a csalók már hozzáférhetnek a kártyához, és nagyobb tranzakciókat is indíthatnak.

Így kerülhető el, hogy áldozattá váljunk

Ahhoz, hogy ne váljunk hasonló csalások áldozatává, érdemes megjegyezni, hogy hivatalos szervek soha nem kérnek sms-ben bankkártyaadatot vagy verifikációs díjat. Ugyancsak gyanús lehet az azonnali cselekvést sürgető hangvétel, hiszen a kapkodás alatt az áldozatok nem gondolják végig, helyesen cselekszenek-e. Az is gyanús, ha a link doménje eltér a hivatalos címtől. Ha bármilyen eltérés vagy furcsa végződés van, az gyanús lehet.