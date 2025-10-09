Atomot dob a kormány az internetes csalókra, azt is megbánják, hogy belekezdtek – meg vannak számlálva a napjaik

„A munkáshitel, a családi adókedvezmény, a háromgyermekes édesanyák, az szja-mentesség, a nyugdíjasok utalványa, illetve a nyugdíjkorrekció által mintegy 300 millió forint marad az utolsó negyedévben a családoknál. Ennek kétharmada lecsapódhata fogyasztásban is” – közölte Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) konferenciáján.

Végük van a csaló webáruházaknak / Fotó: Kite_rin / Shutterstock

A politikus hangsúlyozta: mindezért is fontos a fogyasztóvédelem hatásos működése, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen fel tudjon lépni.

A konferencián Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban elmondta, hogy a GDP-növekedés hajtóereje a következő negyedévben is a fogyasztás marad, a beruházások 2025 év végétől erősíthetik a növekedést.

Az államtitkár elmondta, hogy az idén létrejött új fogyasztóvédelmi hatóság az első kilenc hónapban

10 ezer ellenőrzést koordinált,

több mint 2,1 milliárd forintnyi fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki,

több mint 3 ezer árréscsökkentési ellenőrzést tartott.

Hozzátette, hogy az emberek bizalommal fordulnak a hatóságokhoz: eddig összesen 19 800 bejelentés érkezett a kormányhivatalokhoz, a fogyasztóvédelemhez közvetlenül 5821 megkeresés.

Gerlaki Bence elmondta, hogy kiemelt problémás területnek minősülnek például az online térben elkövetett csalások, a harmadik országból érkezett termékek, az ételfutárcégek ellenőrzése és a jótállás, szavatosság érvényesítése is.

Ezekre a területekre továbbra is jelentős hangsúlyt fektetnek, sőt jövőre újabb megoldással is fel kell lépnie a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

Létrejön a csalówebáruház-kereső,

amely vizsgálja az oldalak megbízhatóságát, elemzi az ügyfélszolgálatukat, a fizetési lehetőségeket, felhasználja a fogyasztói véleményeket, ezáltal a vásárlók előre értesülhetnek arról, hogy meg akarják-e téveszteni őket.

A nemzetgazdasági minisztérium hozzátette, hogy 2026 első negyedévében létrejön az oldal, amelyen keresztül a fogyasztók ellenőrizhetik bármelyik webáruházat. „A vásárlók még a vásárlás előtt fel tudják ismerni a kockázatot, és el tudják kerülni a csaló oldalakat” – fogalmazott Gerlaki Bence.