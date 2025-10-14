Lázár János megmondta a magyar milliárdosoknak: minden órában Csányi Sándor nyakát taposta, nem volt elég tőle a 20 milliárd, még kell – „Rá fogom venni mindet, hogy visszafáradjon a kasszához"

A Kaposvárhoz köthető műemlékvédelemről és felújításokról kérdezték Lázár Jánost a Lázárinfó következő állomásán. A miniszter emlékeztetett, a kaposvári campus a gödöllői egyetemhez tartozik, ezért is fontos a hétfői bejelentés, miszerint 40 milliárd forintot költenek megosztva a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására.

Lázár János: A miniszterelnök csak néhány hetente taposta Csányi úr nyakát, én minden órában / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

„A Gödöllői Agrártudományi Egyetemé ez a kastély, amire az OTP ad 20 milliárd forintot, de ezt az épületet nyilván az egyetem is használja és használni is fogja. Tehát ez nem önmagában műemlék-felújítás, az se volna baj, mert 15 ezer műemlék épületünk van, itt (Kaposváron – a szerk.) a főutcán is találok olyat, amire ráférne a felújítás, és még lesz is, ilyen folyamatosan van.”

A lényeg az, hogy 20 milliárdot tesz be az OTP, 20 milliárdot pedig a magyar állam.

„Még Magyarországon az elmúlt 35 évben soha senki nem adott ennyit a sajátjából közcélra. Nem volt még egy vállalat és nem volt még egy magánszemély, aki 20 milliárd forintot adott volna egy cél érdekében, ami végül 10 ezer egyetemistát, egy egyetemnek a boldogulását és az egyetem életét fogja szolgálni – szögezte le a tájékoztatón az építési és közlekedési miniszter. – Negyvenmilliárd forint, összesen 100 millió euró, ennek felét adja az OTP. A pénzintézetnél a menedzserek a saját osztalékuk, jövedelmük terhére adják ezt részben, és ilyen még nem volt” – tette hozzá Lázár János.

Az igazság az, hogy nagyon sokat dolgoztunk rajta. A miniszterelnök csak néhány hetente taposta Csányi úr nyakát, én minden órában.

„Szerettem volna, hogyha példát mutat a tekintetben Csányi Sándor, hogyha ő a legsikeresebb magyar vállalkozó, aki egy jászsági faluból tulajdonképpen a világ csúcsára jutott, gazdasági értelemben, akkor megmutatja azt, hogy a közérdekében áldozni kell” – mondta a miniszter Kaposváron.

„Azt tudni kell, hogy Csányi Sándor több ezer gyereket támogat a Csányi Alapítványon keresztül, hátrányos helyzetű, sokszor cigány gyerekeket. Tehát azt tudom mondani, hogy elvégzi a maga módján, lehetőségéhez és tehetséghez képest, nagylelkűen a támogatást” – így Lázár János.

De mondtam neki, hogy még kell adnia, mert nagyon sokat kapott a közösségtől és az országtól is.

Közölte, rá tudták őt venni, hogy mint a legsikeresebb magyar vállalkozó, „visszafáradjon a kasszához, és rá fogom venni az összes sikeres vállalkozót az elmúlt tizenöt évből, hogy mindegyik visszafáradjon a kasszához”.