Lázár János megmondta a magyar milliárdosoknak: minden órában Csányi Sándor nyakát taposta, nem volt elég tőle a 20 milliárd, még kell – „Rá fogom venni mindet, hogy visszafáradjon a kasszához"
A Kaposvárhoz köthető műemlékvédelemről és felújításokról kérdezték Lázár Jánost a Lázárinfó következő állomásán. A miniszter emlékeztetett, a kaposvári campus a gödöllői egyetemhez tartozik, ezért is fontos a hétfői bejelentés, miszerint 40 milliárd forintot költenek megosztva a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására.
„A Gödöllői Agrártudományi Egyetemé ez a kastély, amire az OTP ad 20 milliárd forintot, de ezt az épületet nyilván az egyetem is használja és használni is fogja. Tehát ez nem önmagában műemlék-felújítás, az se volna baj, mert 15 ezer műemlék épületünk van, itt (Kaposváron – a szerk.) a főutcán is találok olyat, amire ráférne a felújítás, és még lesz is, ilyen folyamatosan van.”
A lényeg az, hogy 20 milliárdot tesz be az OTP, 20 milliárdot pedig a magyar állam.
„Még Magyarországon az elmúlt 35 évben soha senki nem adott ennyit a sajátjából közcélra. Nem volt még egy vállalat és nem volt még egy magánszemély, aki 20 milliárd forintot adott volna egy cél érdekében, ami végül 10 ezer egyetemistát, egy egyetemnek a boldogulását és az egyetem életét fogja szolgálni – szögezte le a tájékoztatón az építési és közlekedési miniszter. – Negyvenmilliárd forint, összesen 100 millió euró, ennek felét adja az OTP. A pénzintézetnél a menedzserek a saját osztalékuk, jövedelmük terhére adják ezt részben, és ilyen még nem volt” – tette hozzá Lázár János.
Az igazság az, hogy nagyon sokat dolgoztunk rajta. A miniszterelnök csak néhány hetente taposta Csányi úr nyakát, én minden órában.
„Szerettem volna, hogyha példát mutat a tekintetben Csányi Sándor, hogyha ő a legsikeresebb magyar vállalkozó, aki egy jászsági faluból tulajdonképpen a világ csúcsára jutott, gazdasági értelemben, akkor megmutatja azt, hogy a közérdekében áldozni kell” – mondta a miniszter Kaposváron.
„Azt tudni kell, hogy Csányi Sándor több ezer gyereket támogat a Csányi Alapítványon keresztül, hátrányos helyzetű, sokszor cigány gyerekeket. Tehát azt tudom mondani, hogy elvégzi a maga módján, lehetőségéhez és tehetséghez képest, nagylelkűen a támogatást” – így Lázár János.
De mondtam neki, hogy még kell adnia, mert nagyon sokat kapott a közösségtől és az országtól is.
Közölte, rá tudták őt venni, hogy mint a legsikeresebb magyar vállalkozó, „visszafáradjon a kasszához, és rá fogom venni az összes sikeres vállalkozót az elmúlt tizenöt évből, hogy mindegyik visszafáradjon a kasszához”.
„Mert az egészet azért csináltuk, hogy példát mutassunk, és azt tudjam mondani mindenkinek, azoknak is, akikről önök most itt nem kérdeznek, és azoknak is, akiknek a neve szóba forog. Nekik is azt fogom mondani, hogy uraim, nagyon sikeres volt az elmúlt tizenöt esztendő, maguk nagyon sikeresek voltak, most vissza kell fáradni a kasszához.”
„Aztán lesz, aki egyetemet támogat, lesz, aki kórházat kell hogy támogasson, akár itt Kaposváron, akár máshol, harmadik meg iskolát, negyedik meg templomot, úgy, ahogy azt illik, ahhoz mérten, hogy ki milyen sikeres. Úgyhogy mindenkinek, aki sikeres volt a közösből, többet kell felelősségképpen vállalni” – jelentette ki.
Mint arról a Világgazdaság írt, a kormány és az OTP Bank 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására. Az OTP elnök-vezérigazgatója a Gödöllői Királyi Kastélyban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Lázár János „szokásos lendületével” kereste meg a kastély örökbefogadási programjával, ennek keretében több mint tíz kastélyt megnézett a vállalat. „Végül arra jutottunk, hogy a leghasznosabb helye a pénznek itt lenne Gödöllőn” – mondta Csányi Sándor.
A kastély 2021-ben került az Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonába, az épületkomplexumot pedig a legnagyobb magyar bank és az állam felújítja. Az alapítvány élén az OTP vezérigazgatója áll.
Csányi elmondta, hogy 7500 négyzetmétert már felújítottak, eddig 5,4 milliárd forintot költöttek a kastélyra, de van egy 6 ezer négyzetméteres szárnya, amely nem lett még felújítva.
„Csányi Sándornak külön köszönettel tartozunk, hiszen ő vállalkozott arra, hogy példát mutat ezzel a nagylelkű 20 milliárdos adománnyal, a kormány pedig csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez” – ezt már Orbán Viktor mondta hétfői eseményen.
A miniszterelnök felidézte, hogy
- a Budavári Palotanegyedre, a Citadellára, a visegrádi várra több mint 600 milliárdot költöttek,
- az önkormányzatok a saját forrásaik terhére 66 milliárdot költöttek az épített örökség megvédésére
az elmúlt másfél évtizedben.
Hozzátette, hogy a Lázár János-féle kastélyprogramnak köszönhetően 82 milliárd forinttal több pénz jut műemlékvédelemre. Elmondta, hogy a várak és kastélyok az elmúlt időszakban 2,5 milliárd forintot termeltek.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kastély egyes szárnyai a 2011-es uniós magyar elnökség idején már megújultak, a további beruházások pedig kilenc évig tartanak majd.
Lázár János hozzátette, hogy az OTP 20 milliárdos forintos beruházása és a magyar állam 20 milliárd forintos hozzájárulása lehetővé teszi a 17 ezer négyzetméternyi épület teljes újjáépítését, ezáltal 10 ezer egyetemi diákot szolgálhat majd.