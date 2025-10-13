Hihetetlen siker Debrecenből: világszínvonalon becsomagol bármit a magyar cég

Az Sz. Variáns Kft. jelenleg 75 alkalmazottat és száz megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat, eredményességét az elmúlt évtizedben több mint 60 százalékkal növelte. A ma már dinamikusan fejlődő magyar családi vállalkozás forgalma megközelíti a 2 milliárd forintot. Folyamatos innováció jellemzi a cég fejlődését, elsőként honosították meg a mikrobordázott natúr és színes hullámpapírból készült csomagolásokat. A csomagolás fejlődését a mesterséges intelligencia tovább gyorsítja.

A papírcsomagolás drágább, de hozzáadott értéke sokkal nagyobb, mint a műanyag csomagolásé / Fotó: Dankó Imre

Az elmúlt három évtized számos szakmai elismerést hozott a vállalkozásnak. Ma évente tízmillió darabot meghaladó prémium- és luxuscsomagolást gyártanak a 4500 négyzetméteres telephelyen, több mint 30 high-tech munkagépet üzemeltetve. A családi vállalkozás árbevételének mintegy 70 százalékát a kiskereskedelemben forgalmazott termékek csomagolása, valamint a merev falú dobozok és marketingcélú csomagolások adják. Referenciái között szerepel:

a Gerbaud,

a Stühmer Édesség,

a St. Andrea Borház,

a Richter Gedeon Zrt.

A vállalat a közelmúltban a Demján Sándor Programban közel 200 millió forintos támogatást nyert el, ennek segítségével üzemelheti be az év végéig az ultraibolya nyomtatási technológiát használó 5 szín plusz lakkozásra alkalmas Heidelberg nyomdagépét. A csomagolástechnika szédületes fejlődéséről, az ehhez való alkalmazkodásról és a mesterséges intelligencia okozta kihívásokról is beszélt a Világgazdaságnak Szakál János.

A csomagolástechnika elképesztő változáson ment keresztül az elmúlt húsz évben Magyarországon is. A kartondobozgyártásból egy egészen kreatív iparág alakult ki. Hogyan lehetne jellemezni ezt a technológiai fejlődést?

A technológiában utolértük a globális szereplőket, amihez nagyban hozzájárultak az uniós források. Mi 31 éve űzzük ezt a szakmát, de abból húsz évig nem volt mit csomagolni. A rendszerváltáskor a könnyűipar elvérzett, tönkrement, nem készültek itthon termékek. A globális szereplők a termékeik csomagolását is hozták magukkal. Az első meglendülés a 2000-es évek közepén kezdődött, amikor megjelentek a kézműves termékek. Onnan eredeztetem az újkori csomagolást, így a mi történetünket is, onnantól kaptunk komolyabb megrendeléseket. A mai cégvezetők vagy marketingvezetők már a rendszerváltás után születtek, ők teljesen más szemlélettel építenek egy brandet. Ma már az igényes csomagolás alap. Aki márkát épít – legyen az akár egy kávézó –, ott elengedhetetlen és elvárás a minőségi csomagolás. Ha egy vállalkozás áldoz erre, ott a számok egészen mást mutatnak, ezt mi is látjuk az ügyfeleink esetében. A prémiumkategóriához értünk leginkább, a magas hozzáadott értékű csomagolóeszközökhöz. Nagyon komoly és erős a formatervezői hátterünk a hagyományos nyomdákhoz képest. Hamarabb volt formatervezői hátterünk, mint eszközparkunk, azt utána kezdtük el építeni.