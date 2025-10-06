Nem kivételezett a NAV, lecsapott a legendás cukrászdára: csak egy tábla maradt az ajtón, teljesen váratlanul érte a százezres vidéki várost

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 12 napra bezáratta a szegedi Z. Nagy Cukrásza József Attila sugárúti üzletét. A Z. Nagy Cukrászda október 13-án nyithat ki újra – írja a Délmagyar.

Fotó: Török János, Délmagyar

A NAV azután lépett, hogy adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértést állapított meg. Az adóhatóság résen van, néhány napja például lecsaptak egy közösségi médiás, több mint hatezer tagból álló privát csoportra, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását.

A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel. Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg.

Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket. A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak.

Az online számlaadatok alapján az adózók közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken a feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékot realizáltak. A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre.