Debreceni BMW-gyár: megjelent az első videó, ami már az új modell gyártását rögzíti – elképesztően látványos felvételek

Megjelent az első videófelvétel működésközben a debreceni BMW-gyárról, miután múlt pénteken hivatalosan is átadták az üzemet. A gyárban a tisztán tisztán elektromos iX3-nak a sorozatgyártása hamarosan indul – erről közölt videót a Dehir.hu.

Debreceni BMW-gyár: megjelent az első videó, ami már az új modell gyártását rögzíti

A lap megjegyzi, hogy a debreceni BMW-gyárról eddig kívülről már sok fotó és videó készült, illetve a belső terek egy részéről is, azonban a gyártási területen, a munkafolyamatokról sok más nagyvállalathoz hasonlóan a technológiai titkaik védelme érdekében a BMW sem engedett felvételeket készíteni a sajtónak.

Most azonban maga a BMW osztott meg videókat és fotókat.

A tisztán elektromos meghajtású BMW iX3 hatótávolsága 800 kilométer, és 10 perc töltéssel akár 350 kilométerre elegendő energiát is képes felvenni. A BMW Panoráma iDrive kijelző- és járművezérlő technológia a vezetéshez kapcsolódó összes releváns információt a vezető ideális látómezejében jeleníti meg.

Ez ma a legfejlettebb technológia, ami világszinten létezik

A lap idézi Várkonyi Gábort, az ország egyik legismertebb és legelismertebb autóipari szakértőjét, aki a Médiacentrum Debrecennek úgy fogalmazott:

ez az autó jelen pillanatban, a mostani tudásunk szerint szériagyártásban a legfejlettebb elektromos autónak számít világszinten.

Azt pedig, amit a BMW Debrecenben véghez visz, emberfeletti teljesítménynek nevezte, ugyanis amellett, hogy elindítottak egy új gyárat, legyártottá egy új modellcsalád első modelljét, ami ráadásul rengetek újdonságot hozott. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szintén a Médiacentrum Debrecen HírPont című műsorban úgy nyilatkozott, amikor a debreceni gyárról beszélünk, világszenzációról beszélünk, s az autóipari technológiai forradalom mérföldkövéhez értünk.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, az ezer sebből vérző német autóipar új termékét Németországban is óriási várakozás előzi meg, túlzás nélkül állítható, hogy a BMW vezetésének minden reménye ebben az új modellben van.