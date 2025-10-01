Kreatívipar: Magyarországon nemcsak esztétikai, hanem gazdasági értéket is képvisel – közeledik a dizájn legnagyobb hazai seregszemléje

Az anyagok, technológiák, szakterületek és tervező-gyártói szerepek között átjárhatóság van – ezt helyezi középpontba a Budapest Design Week (BDW) is.
A Design egésze ma már egy olyan komplex gondolkodásmód, amely új összefüggéseket teremt anyagok, technológiák és kultúrák között. A rendezvényen hibrid installációk, interaktív bemutatók és inspiráló találkozások várják a látogatókat, miközben a tervezők nemcsak kiállítóként, hanem aktív közreműködőként is jelen vannak.
A Budapest Design Week legfontosabb küldetése, hogy láthatóvá tegye a kiemelkedő magyar tervezőket, márkákat és alkotásokat, és méltó szakmai elismerést biztosítson számukra országszerte. Ez a 12 nap a közös gondolkodásról, a szakmai párbeszédről és arról szól, hogy a dizájn milyen szorosan kapcsolódik mindennapjainkhoz. Bízom benne, hogy a programok közelebb hozzák a dizájn értékeit a nagyközönséghez, és hozzájárulnak a terület mélyebb megértéséhez, megszeretéséhez
– mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.
A BDW mára olyan platformmá vált, ahol a szereplők bemutathatják innovációikat, tapasztalatot cserélhetnek, és új együttműködéseket alakíthatnak ki, sőt az érdeklődők számára kedvezményes vásárlásokra is van lehetőség.
„Meggyőződésem, hogy ha a fiatalok felfedezik a dizájnágazatok, illetve a képző- és iparművészet sokszínűségét és értékeit, abból”
olyan nemzeti tudásbázis jöhet létre, amely nemcsak a tehetségeket erősíti, hanem a jövő gazdaságát is támogatja.
„Ugyanis a kreatívipar Magyarországon nem csupán esztétikai értéket teremt, hanem gazdasági és társdalmi erőt is képvisel” – tette hozzá Jakab Zsófia.
Az idei rendezvény immár 10 városban, több mint 175 színes eseménnyel várja az érdeklődőket október 8–19. között. A rendezvénysorozat célja, hogy kortól és nemtől függetlenül mindenki, akár szakmai mélységekig is megtalálhassa a számára érdekes programot országszerte, melyen keresztül megismerhető a dizájn, illetve a képző- és iparművészet világa. Így a nagyközönség izgalmas élmények és többségében ingyenes közösségi programok során fedezheti fel, hogyan születnek a mindennapjainkat formáló tárgyak, enteriőrök és terek.
A kínálat rendkívül sokszínű: nyitott stúdiók, szakmai előadások, közösségi dizájnséták, családi kézműves foglalkozások, tervezői találkozások, dizájninstallációk, gasztroprogramok, könyvbemutatók, és interaktív élmények is szerepelnek benne.
