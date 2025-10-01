Kreatívipar: Magyarországon nemcsak esztétikai, hanem gazdasági értéket is képvisel – közeledik a dizájn legnagyobb hazai seregszemléje

Az anyagok, technológiák, szakterületek és tervező-gyártói szerepek között átjárhatóság van – ezt helyezi középpontba a Budapest Design Week (BDW) is.

A Design egésze ma már egy olyan komplex gondolkodásmód, amely új összefüggéseket teremt anyagok, technológiák és kultúrák között. A rendezvényen hibrid installációk, interaktív bemutatók és inspiráló találkozások várják a látogatókat, miközben a tervezők nemcsak kiállítóként, hanem aktív közreműködőként is jelen vannak.

Design: küszöbön a kreatívipar legnagyobb hazai seregszemléje / Fotó: NurPhoto via AFP

A Budapest Design Week legfontosabb küldetése, hogy láthatóvá tegye a kiemelkedő magyar tervezőket, márkákat és alkotásokat, és méltó szakmai elismerést biztosítson számukra országszerte. Ez a 12 nap a közös gondolkodásról, a szakmai párbeszédről és arról szól, hogy a dizájn milyen szorosan kapcsolódik mindennapjainkhoz. Bízom benne, hogy a programok közelebb hozzák a dizájn értékeit a nagyközönséghez, és hozzájárulnak a terület mélyebb megértéséhez, megszeretéséhez

– mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.

A BDW mára olyan platformmá vált, ahol a szereplők bemutathatják innovációikat, tapasztalatot cserélhetnek, és új együttműködéseket alakíthatnak ki, sőt az érdeklődők számára kedvezményes vásárlásokra is van lehetőség.

„Meggyőződésem, hogy ha a fiatalok felfedezik a dizájnágazatok, illetve a képző- és iparművészet sokszínűségét és értékeit, abból”

olyan nemzeti tudásbázis jöhet létre, amely nemcsak a tehetségeket erősíti, hanem a jövő gazdaságát is támogatja.

„Ugyanis a kreatívipar Magyarországon nem csupán esztétikai értéket teremt, hanem gazdasági és társdalmi erőt is képvisel” – tette hozzá Jakab Zsófia.

Nemcsak Budapesten, hanem országszerte

Az idei rendezvény immár 10 városban, több mint 175 színes eseménnyel várja az érdeklődőket október 8–19. között. A rendezvénysorozat célja, hogy kortól és nemtől függetlenül mindenki, akár szakmai mélységekig is megtalálhassa a számára érdekes programot országszerte, melyen keresztül megismerhető a dizájn, illetve a képző- és iparművészet világa. Így a nagyközönség izgalmas élmények és többségében ingyenes közösségi programok során fedezheti fel, hogyan születnek a mindennapjainkat formáló tárgyak, enteriőrök és terek.