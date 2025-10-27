A parlamentben mondta el az államtitkár, mikor érvénytelenek a devizahiteles szerződések: a forintosítás mindent megváltoztat

Ismét a devizahitelek kérdéséről volt szó az Országgyűlés hétfői ülésén, ahol a Jobbik képviselője, Z. Kárpát Dániel az Európai Unió Bíróságának devizahitelesekkel kapcsolatos döntését felidézve sürgette, hogy a parlament hozzon kötelező, mindenkire kiterjedő rendeletet, amely megszüntetné az egyénenkénti pereskedés kényszerét.

A svájcifrank- és euróalapú devizahitelek óriási problémát okoztak / Fotó: Bodnár Boglárka

Válaszában Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára felidézte, hogy a kormány számos intézkedést hozott a devizahitelesek megsegítésére, és a kérdéssel az Országgyűlés is többször foglalkozott. Bár azt jelezte, hogy lehet még néhány ezer jogvita, ám szerinte ezekben csak a bíróság tud döntést hozni, miután a kérdéses adósok nem vették igénybe a kormány segítségét.

A kormány rengeteget tett a devizahitelesek megmentése érdekében

A kérdés a múlt héten is téma volt a parlamentben, amikor szintén Z. Kárpát Dániel feszegette a devizahitelek ügyét. Akkor Orbán Viktor miniszterelnök válaszában arról beszélt, hogy a devizahitel-probléma több mint ötszázezer családot érintett, de mára mintegy hatezer ügy maradt folyamatban, amelyek bírósági szakaszban vannak. A kormányfő emlékeztetett a devizahitelesek segítését célzó intézkedésekre:

a végtörlesztésre,

az árfolyamgátra,

a forintosításra,

az új forintalapú hitelekre

és az eszközkezelő létrehozására.

Orbán Viktor szerint ezekkel az intézkedésekkel a kormány lényegében felszámolta a devizahitel-válságot. Ezért ő is úgy látja, hogy a fennmaradó esetekben bírói döntéseknek kell igazságot szolgáltatniuk, nem pedig új törvényeknek.

Az „elsétálás jogát” vizsgálta a kormány, de az a jelzálog-hitelezési rendszer összeomlásához vezetett volna

A kormányfő a múlt héten Z. Kárpát Dániel azon felvetésére, hogy a kilakoltatott családokkal szemben ne folytassák a követeléskezelők a behajtást, hanem a fennmaradó tartozásokat engedjék el, elmondta, hogy a kormány korábban már vizsgálta ezt a kérdést, ám elvetette az úgynevezett „elsétálás jogának” a bevezetését. A fedezet átadásával az adósságtól való megszabadulást lehetővé tevő jog ugyanis a jelzálog-hitelezési rendszer összeomlásához vezetett volna.