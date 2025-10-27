Deviza
A parlamentben mondta el az államtitkár, mikor érvénytelenek a devizahiteles szerződések: a forintosítás mindent megváltoztat

A kormány már számos intézkedést tett a helyzet orvoslására, ezért a fennmaradó ügyekben nincs szükség új jogszabályra, a bíróságnak kell döntenie. A devizahitelek problémáját lényegében megszüntette a kormány Orbán Viktor miniszterelnök szerint is.
VG/MTI
2025.10.27, 17:21
Frissítve: 2025.10.27, 18:08

Ismét a devizahitelek kérdéséről volt szó az Országgyűlés hétfői ülésén, ahol a Jobbik képviselője, Z. Kárpát Dániel az Európai Unió Bíróságának devizahitelesekkel kapcsolatos döntését felidézve sürgette, hogy a parlament hozzon kötelező, mindenkire kiterjedő rendeletet, amely megszüntetné az egyénenkénti pereskedés kényszerét.

RÉPÁSSY Róbert
A svájcifrank- és euróalapú devizahitelek óriási problémát okoztak / Fotó: Bodnár Boglárka

Válaszában Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára felidézte, hogy a kormány számos intézkedést hozott a devizahitelesek megsegítésére, és a kérdéssel az Országgyűlés is többször foglalkozott. Bár azt jelezte, hogy lehet még néhány ezer jogvita, ám szerinte ezekben csak a bíróság tud döntést hozni, miután a kérdéses adósok nem vették igénybe a kormány segítségét.

A kormány rengeteget tett a devizahitelesek megmentése érdekében

A kérdés a múlt héten is téma volt a parlamentben, amikor szintén Z. Kárpát Dániel feszegette a devizahitelek ügyét. Akkor Orbán Viktor miniszterelnök válaszában arról beszélt, hogy a devizahitel-probléma több mint ötszázezer családot érintett, de mára mintegy hatezer ügy maradt folyamatban, amelyek bírósági szakaszban vannak. A kormányfő emlékeztetett a devizahitelesek segítését célzó intézkedésekre:

  • a végtörlesztésre,
  • az árfolyamgátra,
  • a forintosításra,
  • az új forintalapú hitelekre
  • és az eszközkezelő létrehozására.

Orbán Viktor szerint ezekkel az intézkedésekkel a kormány lényegében felszámolta a devizahitel-válságot. Ezért ő is úgy látja, hogy a fennmaradó esetekben bírói döntéseknek kell igazságot szolgáltatniuk, nem pedig új törvényeknek. 

Az „elsétálás jogát” vizsgálta a kormány, de az a jelzálog-hitelezési rendszer összeomlásához vezetett volna

A kormányfő a múlt héten Z. Kárpát Dániel azon felvetésére, hogy a kilakoltatott családokkal szemben ne folytassák a követeléskezelők a behajtást, hanem a fennmaradó tartozásokat engedjék el, elmondta, hogy a kormány korábban már vizsgálta ezt a kérdést, ám elvetette az úgynevezett „elsétálás jogának” a bevezetését. A fedezet átadásával az adósságtól való megszabadulást lehetővé tevő jog ugyanis a jelzálog-hitelezési rendszer összeomlásához vezetett volna.

A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, nyitott arra, hogy újra megvizsgálják a kérdést, ha az nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását.

Hétfőn Z. Kárpát Dániel ismét felvetette, hogy akit kilakoltattak, attól utána ne követelhessenek újabb milliókat. Répássy Róbert ugyanakkor arra hívta fel a képviselő figyelmét, hogy az uniós bíróság döntése értelmében

azok a devizahiteles szerződések számítanak érvénytelennek, amelyek esetén a pénzintézet elmulasztotta az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást.

Azonban arra is fontos figyelni, hogy a hitelek forintosításával az árfolyamkockázat megszűnik mint érvénytelenítési ok.

Az államtitkár kitért a magáncsődről szóló jogszabályra is, amely szerint az adós és a hitelező megállapodhat arról, hogy az adósság ötévi törlesztése után megszűnik a tartozás. Azonban ebbe a megállapodásba nem lehet beleavatkozni, csak bírósági döntés alapján.

