Deviza
jelzálog
devizahitel
Orbán Viktor
per
devizahitelesek

Devizahiteles perek: Orbán Viktor fontos kérést fogalmazott meg a parlamentben – változhat a jelzálogrendszer

A devizahitelek ügye ismét napirendre került az Országgyűlésben. Z. Kárpát Dániel a kilakoltatások azonnali felfüggesztését és a követeléskezelők korlátozását kérte, míg Orbán Viktor arra hívta fel a figyelme, hogy a devizahitel-válságot a kormány már felszámolta.
VG/MTI
2025.10.20, 21:52
Frissítve: 2025.10.20, 22:17

A parlament hétfői ülésén ismét napirendre került a devizahitelezés ügye. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik képviselője az Európai Unió Bíróságának (EUB) legutóbbi ítéletére hivatkozva azt mondta: „új helyzet alakult ki”, amely szerint az adósoknak vissza kellene kapniuk minden indokolatlanul elvont, a tőkeösszegen felüli befizetést. Az azonnali kérdésre Orbán Viktor válaszolt.

Devizahiteles perek, bíróság
Devizahiteles perek: Orbán Viktor fontos kérést fogalmazott meg / Fotó: AnnaStills / shutterstock(Képünk illusztráció)

Az ellenzéki politikus szerint a jogi helyzet képlékeny, ezért a kormánynak nem szabadna visszafordíthatatlan lépéseket tennie, például a kilakoltatások folytatásával. Arra kérdezett rá: hajlandó-e a kabinet a szokásos november 15. helyett már most életbe léptetni a kilakoltatási moratóriumot.

Devizahiteles perek: Orbán Viktor fontos kérést fogalmazott meg

Orbán Viktor miniszterelnök válaszában kijelentette, nem lát okot a moratórium előrehozására, mivel szerinte a jelenlegi helyzet „pontosan olyan, mint tavaly vagy tavalyelőtt”. Emlékeztetett: a devizahitel-probléma több mint ötszázezer családot érintett, 

de mára mintegy hatezer ügy maradt folyamatban, amelyek bírósági szakaszban vannak.

Hangsúlyozta, hogy a kormány korábbi intézkedéseivel „lényegében felszámolta a devizahitelválságot”

  • végtörlesztéssel,
  • árfolyamgáttal,
  • forintosítással,
  • új forint alapú hitelekkel
  • és eszközkezelő létrehozásával.

A fennmaradó esetekben bírói döntéseknek kell igazságot szolgáltatni, nem pedig új törvényeknek. Ennek kapcsán azt kérte, hogy a hatezer bonyolult, bíróság előtt lévő ügyben fogadják el a bírósági ítéleteket, ne törvényalkotással, hanem egyedi bírói ítéletekkel szolgáltassanak igazságot azoknak, akik ezt megérdemlik.

Z. Kárpát Dániel azt is felvetette, hogy a kilakoltatott családokkal szemben ne folytassák a követeléskezelők a behajtást, hanem a fennmaradó tartozásokat engedjék el. Orbán Viktor viszonválaszában emlékeztetett: a kormány korábban már megvizsgálta az úgynevezett „elsétálás joga” bevezetésének lehetőségét, amely lehetővé tenné, hogy az adós a fedezet átadásával megszabaduljon a további tartozástól. 

Ezt azonban akkor elvetették, mert szerintük a jelzáloghitelezési rendszer összeomlásához vezetett volna. A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, nyitott arra, hogy újra megvizsgálják a kérdést, amennyiben az nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását.

Vizsgáljuk meg, hogy így van-e még!

A miniszterelnök nem javasol olyan intézkedést, amely a jelzálog-intézményrendszert összetöri. De közölte, ha a jelzálogrendszer megmarad, szívesen támogat olyan típusú intézkedéseket, amelyet a képviselő javasolt.

A vita azt mutatja, hogy bár a devizahitel-probléma legnagyobb része lezárult, a megmaradt ügyek és a kilakoltatások kezelése továbbra is napirenden szerepel.

Sorsdöntő ítéletet hozott a bíróság a devizahitelről

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy több mint egy évtized után először hozott másodfokon a devizahiteles javára ítéletet egy magyar bíróság, az Európai Unió Bíróságának (EUB) áprilisi döntésére hivatkozva. A Debreceni Törvényszék kimondta: a bank nem megfelelően tájékoztatta ügyfeleit az árfolyamkockázatról, így a szerződés érvénytelen.

A Hajdú-Bihar vármegyei döntés fordulatot hozhat a devizahitelesek számára: a Debreceni Törvényszék másodfokon a kölcsönfelvevő javára ítélt az Argenta Faktor Zrt.-vel szemben, hivatkozva az EUB C-51/17. számú ítéletére. A nyertes devizahiteles képviseletét ellátó ügyvéd kiemelte, hogy az eredeti, 2005-ben kötött svájcifrank-alapú gépjárműlízing-szerződés érvénytelen volt, mivel a bank nem adta át a hosszú távú árfolyamkockázatokra vonatkozó megfelelő tájékoztatást.

