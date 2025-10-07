A digitalizációs fejlődés új szintre lép: lezárul a DigitalTech EDIH első szakasza, indul a 2.0 projekt az MI-fejlesztések jegyében

Gulyás Tibor, a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár a lezárult DigitalTech EDIH projekt első részéről beszélt. Mint mondta, a magyar kormány a digitalizációs program kezdetén elhatározta, hogy a legfontosabb cél a tudás átadása lesz. Ennek érdekében alkalmazták a „Mi jövőnk” oktatási anyagot, amely a digitális kompetenciák fejlesztését segítette. Az első feladat a stratégia megújítása volt, és a kormány szerint ezzel kapcsolatban időben és jól léptek. A technológia szerepét a stratégia megújításának folyamatában felülértékelték, hiszen az alapját képezi a jövőbeli fejlesztéseknek.
Kidolgozásakor kiemelt szempont volt az EU-s szabályozás a digitalizációban, az intézményrendszer megalapozása, valamint az infrastruktúra kérdése.
A helyettes államtitkár kiemelte, hogy az oktatás a digitalizációs átállás egyik legfontosabb pillére, és nem korlátozódhat csupán alapozó képzésekre. Hisznek abban, hogy a digitális kompetenciákat már az óvodás kortól kezdve fejleszteni kell. Ennek érdekében a kormány kompetenciafelméréseket végez, jelenleg a vállalati kompetenciák kvalitatív mérése zajlik.
A mesterségesintelligencia-szuverenitás feltétele az adatok megfelelő felhasználhatósága. Ez egy többlépcsős folyamat, amelyet sok esetben a kkv-k nem látnak kívülről, mégis kulcsfontosságú a digitalizációs fejlődés szempontjából.
A kkv-k támogatására két új alkalmazás is készült. Az egyik a KKV Üzleti Támogató, amelynek célja, hogy a vállalkozások gyorsabban és egyszerűbben követhessék versenytársaikat. A másik fejlesztés az IM Jogi Asszisztens, amely segíti a kkv-kat a jogi döntések meghozatalában és a jogi kérdések kezelésében. Az eseményen elhangzottak alapján a kormány célja, hogy a hazai vállalkozások és intézmények digitális kompetenciái tovább erősödjenek, és Magyarország aktív szereplője legyen a mesterségesintelligencia- (MI) alapú jövőnek.
Az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke, Vinnai Balázs arról beszélt, hogy a kkv-k digitális transzformációjában a mesterséges intelligencia milyen szerepet kap.
Kifejtette, hogy a magyar kkv-k 7 százaléka használ MI-t, ez európai szinten kevés, de hazai szinten a dinamika kiemelkedő, mert az előző évekhez képest duplázni tudtak a számokban. Alapvetően a felgyorsult kapacitás azt nyújtja, hogy a beszállási költség jelentősen csökkent, és már nem kell óriásvállalatnak lenni ahhoz, hogy az MI használható legyen. A technológia nagyban megkönnyíti a mindennapokat. Erre példának a zeneipart hozta fel, hiszen az Apple és a Spotify miatt könnyen elérhető egy-egy album. De az IKEA is jó példa a call centere miatt, hiszen 47 százalékban képes kiváltani az emberi munkát, miközben az alkalmazottakat nem elbocsátották, hanem átképezték. Fontos, hogy az emberi munkára szükség van még az MI mellett is. Ezek a példák utat mutathatnak a magyar kis- és közepes vállalatoknak. Alapvetően az innováció egy nehéz kérdés egy kkv életében, mert költeni kell rá. Jó hír, hogy a technológia fejlődésével ezek a költségek egyre alacsonyabbak lesznek.
Az alkalmazottak készen állnak a változásra, hiszen a dolgozók 30 százaléka ma a mindennapokban használja a mesterséges intelligenciát. A munkáról alkotott elképzelés így meg fog változni, hiszen bizonyos feladatok a közeljövőben automatizáltak lesznek. Mindemellett fontos, hogy továbbra is az ember legyen a mozgatórugó – véli Vinnai Balázs.
Az nyer, aki digitálisan gondolkodik
– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az MI alapvetően a hatékonyságot és a versenyképességet növeli, nem pedig a munkahelyeket veszélyezteti.
