Végre: megvan a dátum, mikor adják át Magyarország egyik legszebb várát – sokan háborognak a felújításán, a főépítész most elmagyarázta, miért történik így

Új fejezet nyílik a diósgyőri vár történetében: közeledik a felújított műemlék átadása, amely Miskolc egyik legfontosabb turisztikai és kulturális központjává válhat. A városvezetés és a szakemberek bemutatták, hogyan újul meg a diósgyőri vár, hogyan lesz a várból élő történelmi élményhelyszín, ahol a királyi udvar, a lovagi élet és a hétköznapok világa is megelevenedik.
VG
2025.10.08, 07:24
Frissítve: 2025.10.08, 08:38

Egyre közelebb kerül a diósgyőri vár átadása. Ennek jegyében a Lovagi Tornák Terén a vár egy részének bejárásával egybekötve megtartották a Civil udvar elnevezésű rendezvényt. A program célja az volt, hogy a városvezetés, a turisztikai szakma képviselői és a civil szervezetek közösen gondolkodjanak arról, miként válhat a megújuló vár tömegeket vonzó, fenntartható turisztikai attrakcióvá – derült ki a Boon tudósításából.

Új fejezet nyílik a diósgyőri vár történetében
Új fejezet nyílik a diósgyőri vár történetében / Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország

Szvoboda László, a vár attrakcióit tervező team vezetője szerint a cél egy életképes, fenntartható és látványos turisztikai attrakció megalkotása, amely egyszerre szolgálja a város érdekeit és a látogatók élményét.

Új terek és attrakciók a diósgyőri várban

Nagy Lajos király négy saroktornyos várának rekonstrukciója során nemcsak a város, hanem a nemzetközi értelemben vett tágabb térség legnagyobb turisztikai jelentőségű látványosságát tervezik létrehozni.

„Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette a voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott – mondta Szunyogh László főépítész. Kiemelte, hogy minden korszak másképp gondolkodott a műemlékekről. – A gyerekeink már erre a várra fognak emlékezni, ahogy mi a romokra. A második ütem legnagyobb értéke, hogy visszaadjuk a külső tér élményét.”

Az eseményből kiderült, hogy

  • a külső várban mutatják be a mindennapi életének működését,
  • a palotában a királyi, királynéi és lovagi világ elevenedik meg, valamint egy klasszikus vártörténeti kiállítás is helyet kap,
  • a legfelső szinten a pálos rend történetét bemutató, különleges minőségű és tartalmú tárlat készül,
  • lesz múzeumpedagógiai tér az iskolás csoportoknak, valamint konferenciaterem kulturális események számára.

„Erősen viszontagságos időszakon vagyunk túl, és a szolgáltatók már nagyon várják, hogy a barlangfürdő és a diósgyőri vár újra fogadhassa a látogatókat. A vár nem csupán üzlet, hanem identitáselem” – mondta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke. 

A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel.

A fejlesztést és nagyszabású rekonstrukciós munkát az Épkar Zrt. és az FK Raszter Zrt. konzorciuma kivitelezi a Modern Városok Program keretében Miskolcon, ezáltal hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt. 

