Mérföldkőhöz ért Magyarország legszebb várának felújítása: sokáig tartott, de most elérte a leglátványosabb szakaszát az építkezés – videón a bravúros akció
Egyre közelebb kerül a diósgyőri vár átadása. A vár rekonstrukciós munkája elérte a legmagasabb pontját, és helyére került az észak-keleti torony tetőszerkezete – derült ki az Épkar bejegyzéséből.
Nagy Lajos király négy saroktornyos várának rekonstrukciója során nemcsak a város, hanem a nemzetközi értelemben vett tágabb térség legnagyobb turisztikai jelentőségű látványosságát tervezik létrehozni.
„Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette a voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott – nyilatkozta Szunyogh László főépítész korábban. Kiemelte, hogy minden korszak másképp gondolkodott a műemlékekről. – A gyerekeink már erre a várra fognak emlékezni, ahogy mi a romokra.” A tervek szerint
- a külső várban mutatják be a mindennapi életének működését,
- a palotában a királyi, királynéi és lovagi világ elevenedik meg, valamint egy klasszikus vártörténeti kiállítás is helyet kap,
- a legfelső szinten a pálos rend történetét bemutató, különleges minőségű és tartalmú tárlat készül,
- lesz múzeumpedagógiai tér az iskolás csoportoknak, valamint konferenciaterem kulturális események számára.
A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel. A fejlesztést és nagyszabású rekonstrukciós munkát az Épkar Zrt. és az FK Raszter Zrt. konzorciuma kivitelezi a Modern Városok Program keretében Miskolcon, ezáltal hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt.
Történelmi bejelentés: az OTP tízmilliárdokat költ Magyarország egyik legnagyobb kastélyára
A kormány és az OTP Bank 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására. Az OTP elnök-vezérigazgatója a Gödöllői Királyi Kastélyban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Lázár János „szokásos lendületével” kereste meg a kastély örökbefogadás programjával, ennek keretében több mint tíz kastélyt megnézett a vállalat.