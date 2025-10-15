Deviza
Miskolc
várrekonstrukció
műemlék
Diósgyőri vár

Mérföldkőhöz ért Magyarország legszebb várának felújítása: sokáig tartott, de most elérte a leglátványosabb szakaszát az építkezés – videón a bravúros akció

A diósgyőri vár rekonstrukciós munkája elérte a legmagasabb pontját. A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt.
VG
2025.10.15, 07:24
Frissítve: 2025.10.15, 07:32

Egyre közelebb kerül a diósgyőri vár átadása. A vár rekonstrukciós munkája elérte a legmagasabb pontját, és helyére került az észak-keleti torony tetőszerkezete – derült ki az Épkar bejegyzéséből.

Mérföldkőhöz ért a diósgyőri vár felújítása: sokáig tartott, de most elérte a leglátványosabb szakaszát az építkezés – videón a bravúros akció
Zajlik a diósgyőri vár felújítása / Fotó: Vajda János

Nagy Lajos király négy saroktornyos várának rekonstrukciója során nemcsak a város, hanem a nemzetközi értelemben vett tágabb térség legnagyobb turisztikai jelentőségű látványosságát tervezik létrehozni.

„Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette a voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott – nyilatkozta Szunyogh László főépítész korábban. Kiemelte, hogy minden korszak másképp gondolkodott a műemlékekről. – A gyerekeink már erre a várra fognak emlékezni, ahogy mi a romokra.” A tervek szerint

  • a külső várban mutatják be a mindennapi életének működését,
  • a palotában a királyi, királynéi és lovagi világ elevenedik meg, valamint egy klasszikus vártörténeti kiállítás is helyet kap,
  • a legfelső szinten a pálos rend történetét bemutató, különleges minőségű és tartalmú tárlat készül,
  • lesz múzeumpedagógiai tér az iskolás csoportoknak, valamint konferenciaterem kulturális események számára.

A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel. A fejlesztést és nagyszabású rekonstrukciós munkát az Épkar Zrt. és az FK Raszter Zrt. konzorciuma kivitelezi a Modern Városok Program keretében Miskolcon, ezáltal hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt.

