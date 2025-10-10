Nagyon rossz hír érkezett a Dunaferr-ről: nem kellett senkinek, jöhet a feldarabolás

A Capital Inkom Kft. felszámolóbiztosa döntése értelmében az eljárást azért kellett megszüntetni, mert várhatóan nem lett volna eredményes. Ez a fordulat azt jelzi, hogy a Dunaferr egyben történő értékesítésére a jelenlegi piaci körülmények között nem mutatkozott reális esély, illetve nem érkezett olyan kötelező érvényű ajánlat, amely a hitelezői igények kielégítését garantálta volna – írta a Duol, a helyi hírportál.
A bírósági végzés szerint a felszámoló az értékesítési eljárás során nem bocsát ki új ajánlattételi felhívást, vagyis a cég vagyonának vagy működő egységének értékesítése leáll. A 2025. június 16-án közzétett részvételi felhívás így érvénytelennek minősül, a folyamatot a felszámoló megszüntette.
A döntés értelmében a felszámoló – a Cégközlönyben történő közzétételt követő öt napon belül – visszautalja a részvételi biztosítékokat azoknak, akik korábban jelentkeztek az értékesítésre. A bírósági végzést Puskásné dr. Varga Anikó bíró 2025. október 7-én írta alá.
A dokumentumban a felszámoló, a Capital Inkom Kft. (felszámolóbiztos: dr. Szilágyi István) azt rögzítette, hogy az értékesítés „várhatóan nem lesz eredményes”. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy nem érkezett érvényes vagy életképes ajánlat, illetve nem volt olyan befektető, aki a vasmű tevékenységét a felszámolás során tovább tudta volna vinni.
A döntés a 129/2023. (IV.17.) kormányrendelet alapján született, amely lehetővé teszi, hogy egy felszámolás alatt lévő, stratégiai jelentőségű cég – például ipari üzem – működő egységként legyen értékesíthető. A Duna Furnace esetében azonban ez az eljárás eredménytelenül zárult.
Fontos, hogy az értékesítési eljárás megszüntetése nem jelenti a felszámolás végét. A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. továbbra is „felszámolás alatt” áll, vagyis a cég megszüntetése és a hitelezők kielégítése még folyamatban van.
A felszámolási gyakorlat alapján, mivel a működő egységként való értékesítés meghiúsult, valószínű, hogy a felszámoló a továbbiakban a vállalat vagyonát külön-külön, elemenként értékesíti – például az ingatlanokat, ipari berendezéseket vagy egyéb eszközöket. Ez azonban nem szerepel a végzésben, csupán a felszámolási eljárások általános menetéből következtethető.
Amennyiben a vagyonrészek értékesítése megtörténik, a befolyt összegből a felszámoló kielégíti a hitelezői igényeket, majd záró felszámolási jelentést készít. Ezt követően a bíróság véglegesen törölheti a céget a cégjegyzékből, ezzel a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. jogilag is megszűnik. A folyamat több hónapot is igénybe vehet, a konkrét lépések a felszámoló döntéseitől és a vagyoni helyzet feltárásától függenek.
