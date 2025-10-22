Százhalombattai tűz: a Mol bejelentette, tényfeltáró munkacsoport kezdett vizsgálódni a finomítóban – most a szakértőkön múlik minden

A Mol Dunai Finomítójának AV-3-as desztillálóüzemében történt tűzeset után megkezdődött a kárfelmérés és a helyreállítás előkészítése.

A százhalombattai Dunai Finomítóban történt tűzeset komoly hatással lehet a régiós ellátásra, különösen a szerb oldalon / Fotó: BERNADETT SZABO / REUTERS

A tűz eloltása és a berendezések lehűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport. Ennek szakértői – statikusok, gépészek, műszerészek, villamos- és vegyészmérnökök – dolgoznak azon, hogy felmérjék, mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni. A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.

A kárfelméréssel párhuzamosan megkezdődött az AV-3 üzemben maradt szénhidrogén biztonságos eltávolítása is. A finomító többi üzemegysége, amelyet a káresemény nem érintett, fokozatosan visszaáll a termelésre.

A Mol közlése szerint a hazai üzemanyag-ellátás rövid távon sem sérül, a termelés hamarosan teljes kapacitással működik.

A tűzeset nemcsak Magyarországot, hanem a régiós országokat is érintheti. Különösen Szerbia üzemanyag-ellátása kerülhet nehezebb helyzetbe, mivel a Mol magyarországi finomítója várhatóan csökkentett kapacitással folytatja termelését.

A Mol már az év korábbi szakaszában megnövelte a szerb piacra irányuló exportját, hogy reagáljon az aggasztóvá váló helyzetre. Emellett a pozsonyi Slovnaft finomító termelésének részleges átirányítása is szóba került a szükségletek kielégítése érdekében.

Szándékos tűzeset a Dunai Finomítóban?

A Mol egyelőre kizárta, hogy szabotázsakció állna a tűz mögött, és cáfolta, hogy robbanás történt volna a telephelyen. A vállalat hangsúlyozta, hogy Magyarország üzemanyag-ellátásának biztonsága nem veszélyeztetett, és az ellátás folyamatosan biztosított.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya azonban foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán. A rendőrség egyelőre nem nevezett meg gyanúsítottat, és az ügy vizsgálata folyamatban van.

Orbán Viktor is reagált a tűzesetre, és egyeztetett a Mol vezetőivel. A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják, és megerősítette, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.