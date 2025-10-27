Nincs több kérdés, eldőlt Magyarország egyik legfontosabb gyárának a sorsa: a kormány megmenti – itt vannak a részletek

„Mit tesz a kormány a Dunakeszi Járműjavító megmentése érdekében?” – címmel intézett kérdést Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez a parlament hétfői ülésnapján a Demokratikus Koalíció képviselője, Rónai Sándor, miután a Fővárosi Törvényszék október 16-án elrendelte a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását, az eljárás megkezdése látszik a cégjegyzékben is. Rónai kérdésfeltevésében emlékeztetett, hogy „a Dunakeszi Járműjavító 1911 óta meghatározó szereplője nemcsak Dunakeszi, hanem az egész magyar ipar és vasúti járműgyártás történetének. Generációk dolgoztak és dolgoznak ma is ebben az üzemben, amely egyedülálló engedélyekkel és szakértelemmel rendelkezik – pótolhatatlan értéket képviselve a hazai járműiparban.”

Fónagy János a parlamentben: a kormány megmenti a Dunakeszi Járműjavítót / Fotó: Kovács Attila / MTI / MTVA

Ahogy a kormányhatározat is tartalmazza: megmentik a Dunakeszi Járműjavítót

Bízik benne Fónagy János, hogy a kormányhatározat végrehajtásához szükséges források rendelkezésre állnak, az erre hivatott intézmények a kormányhatározat végrehajtását megkezdték – válaszolta Nagy Márton helyett a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára.

Úgy vélte, két percben nem tudna tömörebben és lényegretörőbben válaszolni Rónai Sándornak, mint hogy felidézi a dunakeszi járműgyártás helyzetének rendezéséről szóló augusztusi kormányhatározatot, ami alapján

„1. Magyarország nem hagyja, hogy az ország védelmi kapacitásának megőrzéséhez kiemelt szolgáltatással hozzájáruló gazdasági társaságok fennmaradása az orosz–ukrán háború, valamint az elhibázott brüsszeli szankciók káros gazdasági hatásai miatt veszélybe kerüljenek.

2. A Kormány megállapítja, hogy az 1. pontban meghatározott háborús konfliktus és a szankciók okozta hatások következményeként kialakult helyzetben a dunakeszi járműgyártás üzemi működésének fenntartása kiemelt nemzetgazdasági érdek.

3. A dunakeszi járműgyártás védelme érdekében az alábbiakra tekintettel járjanak el a kormányzati szervek:

a) a dunakeszi üzem folyamatos működését biztosítani kell;

b) a dunakeszi üzemben dolgozók munkahelye nem kerülhet veszélybe és nem szűnhet meg;