A vidéki szolgáltatók húzzák a magánegészségügyi szektor növekedését – legalább 1,7 milliárdos bevétel kell a piac élvonalához

Stabilizációs szakaszba lépett a hazai magánegészségügy: a gyors növekedést a racionalizálás, a hatékonyság és a fenntartható működés iránti igény váltotta fel. A szektor árbevételi küszöbe tovább emelkedett, míg a háztartások egészségügyi költései továbbra is óvatosak.
Zováthi Domokos
2025.10.22, 17:45

A hazai magánegészségügyi piac 2024-ben új szakaszba lépett. A korábbi évek látványos bővülését a stabilitás iránti törekvés váltotta fel: a vállalatok ma már nem növekedni próbálnak, hanem hatékonyabban és kiszámíthatóbban működni. A piaci konszolidáció időszakában a szolgáltatók a finanszírozhatóságot, a megtérülést és a fenntartható üzleti modellt helyezik előtérbe.

magánegészségügy egészségügy
Fékezett növekedés, racionalizált működés a magánegészségügyben / Fotó: Erdős Juci

A rendelkezésre álló adatok szerint a 30 legnagyobb járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmény összesített árbevétele több száz milliárd forintra tehető, és a legnagyobb szolgáltatók között átlagosan 20 százalékkal nőtt a belépési küszöb:

ma már legalább 1,7 milliárd forintos éves bevétel kell ahhoz, hogy valaki a szektor élvonalába kerüljön.

A vidéki szolgáltatók az országos átlagnál gyorsabban növekednek, részben a kisebb piaci telítettség és a bővülő kereslet miatt. A labor- és diagnosztikai szolgáltatók 8 százalékos bevételnövekedést értek el, miközben a fővárosi intézményeknél inkább a működési hatékonyság javítása került a középpontba.

Fékezett növekedés, racionalizált működés a magánegészségügyben

A piacon egyszerre van jelen a visszafogottság és a diverzifikáció. Egyes szereplők csoportos leépítésekről számolnak be, mások prémiumszolgáltatásaikat bővítik. A korábbi, gyors akvizíciókkal jellemzett növekedési hullámot most a racionalizálás, a költségkontroll és a szervezeti stabilitás váltotta fel.

A háztartások egészségügyi költései továbbra is óvatosak: a komplexebb, magas költségű beavatkozások iránti kereslet visszafogott, miközben a kisebb, halasztható vizsgálatok esetében sokan újra a tb-finanszírozott ellátást választják. A magánszektor így egyre inkább a piaci bizalom és a páciensmegtartás kihívásaival szembesül.

Új kihívások, új páciensgeneráció

A fiatalabb páciensek igényei, kommunikációs szokásai és döntési mintái alapvetően mások, mint a korábbi generációké. Az orvos-páciens kapcsolat személyessége mellett ma már legalább ilyen fontos

  • az online jelenlét,
  • a gyors elérhetőség
  • és a digitális ügyintézés.

A szektor szereplői szerint a következő években a fenntartható növekedés kulcsa a digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása és a komplex betegútmenedzsment fejlesztése lehet. A bizalom, a transzparencia és az ár-érték arány pedig a verseny fő szempontjává válik.

A TOP30 Legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben című, november 7-én megjelenő szakmai kiadvány szerint a magyar magánszektor új korszakba lépett: a gyors növekedést a strukturális átalakulás, a piaci konszolidáció és a hatékonysági szempontok váltják fel.

