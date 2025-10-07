Elektromosautó-forradalom: már szeptemberben megdőlt a tavalyi rekord

A legfrissebb adatok szerint idén januártól szeptemberig 22 628 tisztán elektromos autó kapott világoszöld hatósági jelzést. Ez a szám már önmagában több, mint amennyit 2024 teljes tizenkét hónapja alatt regisztráltak, így kilenc hónap után biztossá vált az újabb csúcsdöntés. A piac felpörgését jelzi, hogy február óta minden egyes hónapban több klímabarát jármű állt forgalomba, mint bármelyik korábbi hónapban a statisztikák kezdete óta.

Elektromos autó töltőállomáson / Fotó: EM Facebook

Elektromosautó-forradalom

A növekedés üteme lélegzetelállító. A mostanáig forgalomba helyezett, több mint 93 ezer darabos tisztán elektromos flotta a 2020 eleji állománynak már a tizenkétszerese, de még a tavaly őszi adatokhoz képest is megduplázódott.

Ha a negyedik negyedév a megelőző háromhoz hasonló mértékű gyarapodást hoz, az idei új forgalomba helyezések száma meghaladhatja akár a 30 ezret is, a teljes hazai zöld rendszámos flotta pedig még 2025 vége előtt elérheti a százezres darabszámot.

A bővülés egyik motorja a vállalati szektor, amelyet célzott állami program is ösztönöz a váltásra. A vállalati e-autó-beszerzési program keretösszegét a kormány nemrég 10 milliárd forinttal megemelte, de az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből az is kiderül, hogy még az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeget sem kötötték le teljesen szerződésekben. A fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek tehát érdemes pályázniuk a december elsejéig elérhető támogatásra, különösen, hogy a korszerű elektromos gépkocsik üzemeltetése és karbantartása bizonyítottan olcsóbb, mint a hagyományos, belső égésű motorral szerelt járműveké.

