Elektromosautó-forradalom: már szeptemberben megdőlt a tavalyi rekord

A legfrissebb adatok szerint idén januártól szeptemberig 22 628 tisztán elektromos autó kapott világoszöld hatósági jelzést. Ez a szám már önmagában több, mint amennyit 2024 teljes tizenkét hónapja alatt regisztráltak, így kilenc hónap után biztossá vált az újabb csúcsdöntés. A piac felpörgését jelzi, hogy február óta minden egyes hónapban több klímabarát jármű állt forgalomba, mint bármelyik korábbi hónapban a statisztikák kezdete óta.
A növekedés üteme lélegzetelállító. A mostanáig forgalomba helyezett, több mint 93 ezer darabos tisztán elektromos flotta a 2020 eleji állománynak már a tizenkétszerese, de még a tavaly őszi adatokhoz képest is megduplázódott.
Ha a negyedik negyedév a megelőző háromhoz hasonló mértékű gyarapodást hoz, az idei új forgalomba helyezések száma meghaladhatja akár a 30 ezret is, a teljes hazai zöld rendszámos flotta pedig még 2025 vége előtt elérheti a százezres darabszámot.
A bővülés egyik motorja a vállalati szektor, amelyet célzott állami program is ösztönöz a váltásra. A vállalati e-autó-beszerzési program keretösszegét a kormány nemrég 10 milliárd forinttal megemelte, de az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből az is kiderül, hogy még az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeget sem kötötték le teljesen szerződésekben. A fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek tehát érdemes pályázniuk a december elsejéig elérhető támogatásra, különösen, hogy a korszerű elektromos gépkocsik üzemeltetése és karbantartása bizonyítottan olcsóbb, mint a hagyományos, belső égésű motorral szerelt járműveké.
A magyar lakosság hozzáállásáról az elektromos autókhoz itt írtunk korábban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.