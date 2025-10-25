Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, fontos a fogyasztói tudatosság

A hamisított termékek világszerte dollármilliárdokban mérhető károkat okoznak minden évben: az OECD adatai szerint a termékhamisítás évi 467 milliárd dolláros globális üzlet, miközben jelentős fogyasztói kockázatokkal jár. Az utóbbi tekintetben az élelmiszer-hamisítás az egyik legnagyobb veszélyforrás. A Harvard International Review által 2024-re vonatkozóan közölt becslés szerint a globális élelmiszer-hamisítás a teljes élelmiszeripar 1 százalékát érinti, és évi 40 milliárd dolláros kiadással jár, részben épp a hamis élelmiszerek egészségügyi kockázatai miatt – írja összeállításában az Origo. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala augusztusban közölt adatai szerint Magyarországon az élelmiszer- és italhamisítás miatt 16 milliárd forintos bevételkiesést szenvednek el az érintett vállalatok, és ami nem kevésbé megdöbbentő: évente 270 munkahely szűnik meg ennek következtében.

Óriási az élelmiszer-hamisításhoz kapcsolható gazdasági kár – kakaót, tejet, fűszereket egyaránt hamisítanak / Fotó: Pexels

Milliárdokban mérhetők a hamisított élelmiszerek okozta károk

A lap összeállításában arról ír, hogy bár a jogi és gyakorlati EU-s és magyar megoldások védenek az élelmiszer-hamisítással szemben, fontos a fogyasztói tudatosság nemcsak a saját sérelem elkerülése, hanem az egyes hamisított élelmiszerek jelentette kockázat elkerülése miatt, valamint azért is, hogy csökkenjen a hamisítók mozgástere.

Elsőre meglepőnek tűnhet, de hamisított élelmiszernek számítanak azok is, melyek minőségmegőrzési idejét a gyártás után jogellenes, nem engedélyezett eljárásrendben változtatják meg. A vonatkozó magyar jogszabály tételesen felsorolja, mi minősül hamisított terméknek. Így például az,

amelynek minőségmegőrzési idejét jogellenesen meghosszabbították,

tiltott összetevőt tartalmaz,

átcímkézése jogsértő,

emberi fogyasztásra alkalmatlan anyagból készült,

vagy amelyet félrevezető megjelöléssel hoznak forgalomba.

A hamisított termék előállítása, illetve forgalmazása tekintetében – amennyiben a hamisítást vélelmezhetően elkövető az ellenkezőjét nem bizonyítja – vélelmezni kell a gazdasági előnyre vagy haszonszerzésre irányuló célzatot.