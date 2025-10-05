Deviza
A 3 százalékos hitel után megjött az újabb bejelentés: Magyarország ezzel világbajnok lehet – 50 milliárdos támogatás indul energiatárolók kiépítéséhez

Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk, most az akkuk terén kell előrelépnünk Czepek Gábor szerint. Az államtitkár bejelentette, hogy hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul energiatárolók kiépítésére, ami a fix 3 százalékos hitel mellett új lehetőséget kínál a magyar vállalkozásoknak a zöldenergia felé való elmozdulásban.
VG/MTI
2025.10.05, 13:04
Frissítve: 2025.10.05, 13:35

Hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul az energiatárolók kiépítéséhez, ami pluszlehetőség a vállalkozásoknak a fix 3 százalékos hitel mellé – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

akkumulátorhulladék 3 százalékos hitel
A 3 százalékos hitel után újabb állami támogatás érkezik, ezúttal akkumulátorokra / Fotó: ANP via AFP

Czepek Gábor úgy fogalmazott: józan ésszel könnyen belátható, ha valóban zöldíteni akarjuk az energiaellátást, a napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú.

„Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk. Most az akkuk terén kell előrelépnünk” – írta, hozzátéve, 

hamarosan elindul a vállalkozásoknak szóló, összesen 50 milliárd forintos pályázat a Jedlik Ányos program keretében.

Kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, tízmilliótól egymilliárd forintig lesz elérhető a támogatás – ismertette.

„Dolgozzunk együtt azért, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Ennek feltétele a tárolás. Hajrá, magyar vállalkozások!” – írta az államtitkár.

