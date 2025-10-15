Deviza
EUR/HUF390.93 -0.2% USD/HUF336.59 -0.3% GBP/HUF449.03 -0.18% CHF/HUF420.34 -0.21% PLN/HUF91.85 -0.08% RON/HUF76.82 -0.2% CZK/HUF16.1 -0.03% EUR/HUF390.93 -0.2% USD/HUF336.59 -0.3% GBP/HUF449.03 -0.18% CHF/HUF420.34 -0.21% PLN/HUF91.85 -0.08% RON/HUF76.82 -0.2% CZK/HUF16.1 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,912.36 +0.51% MTELEKOM1,800 -0.22% MOL2,758 +0.44% OTP30,440 +0.95% RICHTER10,330 -0.48% OPUS547 -0.91% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,700.57 +0.81% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,222.94 +1.03% BUX102,912.36 +0.51% MTELEKOM1,800 -0.22% MOL2,758 +0.44% OTP30,440 +0.95% RICHTER10,330 -0.48% OPUS547 -0.91% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,700.57 +0.81% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,222.94 +1.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Oroszország
Szijjártó Péter
Moszkva

Szijjártó Péter elárulta, mennyi orosz olajra számítunk – ez nem politikai kérdés

Szijjártó Péter szerint Magyarország 2025 végéig várhatóan 5-5,5 millió tonna orosz olajat kap. A politikus hangsúlyozta, hogy az energiaellátás nem politikai kérdés, majd kifejtette: jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása a hosszú távú szerződések miatt.
VG
2025.10.15, 14:04
Frissítve: 2025.10.15, 15:04

Magyarország 2025 végéig várhatóan 5-5,5 millió tonna orosz olajat fog kapni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában orosz újságíróknak nyilatkozva. A tárcavezető szerint az ország már 3,6 millió tonna olajat vett át Oroszországtól, és jövőre a szállítmányok mennyisége várhatóan nem változik, a szerződésnek megfelelően marad az idei szinten.

Szijjártó Péter: az energiaellátás nem politikai vagy ideológiai kérdés
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó az Orosz Energiahét alkalmából utazott az orosz fővárosba, ahol arról is beszélt, hogy a kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához. Az MTI szerint őrültségnek nevezte, hogy az európai vezetők szemében a diverzifikáció valamelyik energiaforrás lecserélését jelenti egy másikra, miközben a magyar kormányzat inkább minél több szállító és tranzitútvonal elérhetővé télelét célozza.

Ennek kapcsán rámutatott, hogy lehet bizonyos energiaforrásokról álmodozni, de ha nincs ehhez meg a megfelelő infrastruktúra, akkor ez csupán álom marad, míg a meglévő csővezetékek kapacitását össze kell vetni a fennálló igénnyel, hogy kiderüljön, alkalmasak-e az ország ellátására. A politikus hangsúlyozta, hogy politikai nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet házakat fűteni és gyárakat üzemeltetni.

Leszögezte: Magyarországnak az energiaellátás soha nem lesz politikai vagy ideológiai kérdés. Majd kifejtette, hogy jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása: hosszú távú szerződés van érvényben a Gazprommal, de más forrásokból is folyamatos a földgázbeszerzés, illetve hosszú távú megállapodást írtak alá nemrég a Shell-lel és az Engie-vel is LNG vásárlásáról.

 

Azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a Török Áramlat földgázvezetéket és a Barátság kőolajvezetéket ellehetetlenítik, akkor a fennmaradó infrastruktúra nem lesz képes ellátni Magyarországot. Továbbá kiemelte, hogy az energiaellátással kapcsolatos döntéseknél kizárólag a nemzeti érdek számít, márpedig az az ellátásbiztonság és az alacsony gázárak fenntartása.

Szijjártó Péter azt is kifejtette, hogy Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat, mert rendkívül sokat tett a fegyveres konfliktusok lezárásáért világszerte. A miniszter abbéli reményének adott hangot, hogy a béke hamarosan visszatérhet Közép-Európába, s úgy vélekedett, hogy napjainkban Donald Trump az ukrajnai rendezés egyetlen reménye.

Megvan az időpont, mikor fogy el az üzemanyag Szerbiában: Vucic leült az oroszokkal

A szerb olajtársaság, a NIS ellen bevezetett amerikai szankciók ellenére a szerb államfő nem tart üzemanyaghiánytól. Vucic azonban azt is elmondta, meddig elegendők a készletek. Tárgyalt a NIS legnagyobb tulajdonosának, a Gazpromnyeftnek a vezetőjével és Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu