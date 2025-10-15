Szijjártó Péter elárulta, mennyi orosz olajra számítunk – ez nem politikai kérdés

Magyarország 2025 végéig várhatóan 5-5,5 millió tonna orosz olajat fog kapni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában orosz újságíróknak nyilatkozva. A tárcavezető szerint az ország már 3,6 millió tonna olajat vett át Oroszországtól, és jövőre a szállítmányok mennyisége várhatóan nem változik, a szerződésnek megfelelően marad az idei szinten.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó az Orosz Energiahét alkalmából utazott az orosz fővárosba, ahol arról is beszélt, hogy a kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához. Az MTI szerint őrültségnek nevezte, hogy az európai vezetők szemében a diverzifikáció valamelyik energiaforrás lecserélését jelenti egy másikra, miközben a magyar kormányzat inkább minél több szállító és tranzitútvonal elérhetővé télelét célozza.

Ennek kapcsán rámutatott, hogy lehet bizonyos energiaforrásokról álmodozni, de ha nincs ehhez meg a megfelelő infrastruktúra, akkor ez csupán álom marad, míg a meglévő csővezetékek kapacitását össze kell vetni a fennálló igénnyel, hogy kiderüljön, alkalmasak-e az ország ellátására. A politikus hangsúlyozta, hogy politikai nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet házakat fűteni és gyárakat üzemeltetni.

Leszögezte: Magyarországnak az energiaellátás soha nem lesz politikai vagy ideológiai kérdés. Majd kifejtette, hogy jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása: hosszú távú szerződés van érvényben a Gazprommal, de más forrásokból is folyamatos a földgázbeszerzés, illetve hosszú távú megállapodást írtak alá nemrég a Shell-lel és az Engie-vel is LNG vásárlásáról.

Azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a Török Áramlat földgázvezetéket és a Barátság kőolajvezetéket ellehetetlenítik, akkor a fennmaradó infrastruktúra nem lesz képes ellátni Magyarországot. Továbbá kiemelte, hogy az energiaellátással kapcsolatos döntéseknél kizárólag a nemzeti érdek számít, márpedig az az ellátásbiztonság és az alacsony gázárak fenntartása.

Szijjártó Péter azt is kifejtette, hogy Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat, mert rendkívül sokat tett a fegyveres konfliktusok lezárásáért világszerte. A miniszter abbéli reményének adott hangot, hogy a béke hamarosan visszatérhet Közép-Európába, s úgy vélekedett, hogy napjainkban Donald Trump az ukrajnai rendezés egyetlen reménye.