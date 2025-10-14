Az építőipar visszaesett, mégis egyre több új szerződést kötnek

Idén augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Visszaesett az építőipar / Fotó: Shutterstock

A KSH közlése szerint az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal esett vissza. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11,4 százalékkal elmaradt a 2025. júliusitól.

Augusztusban az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 7,3, az egyéb építmények építése 41,2 százalékkal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 8,5 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések azonban 123,1 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit,

az épületek építésére kötött szerződéseké 8 százalékkal alacsonyabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 245,2 százalékkal magasabb volt. A növekedést döntő mértékben egy, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagy értékű szerződés okozta.

Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 17,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,4 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 35,7 százalékkal nagyobb volt a 2024. augusztusinál.

Az idei első nyolc hónapban az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés 1,3 százalékkal csökkent.

Az állam, mint megrendelő satuféket nyomott

A KSH különösebb magyarázatot nem fűzött a jelentős visszaeséshez – kommentálta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy azt lehet tudni, hogy

az egyéb építmények építéséhez nagyobb részt állami, illetve államhoz kapcsolódó beruházások tartoznak – például utak, vasutak.

Kérdés, hogy itt a visszaesés egyszeri, azaz például valamilyen teljesítés csak későbbre húzódott vagy a költségvetési helyzet miatt az állam, mint megrendelő satuféket nyomott és visszafogta folyamatban lévő beruházásait. Hogy a két eset közül melyik áll fenn, az majd a következő hónapokban kiderül.