Az utóbbi hónapokban stabilizálódott a forint árfolyama, és a dollárral szemben is kedvezőbb pozícióba került: jelenleg egy dollár mintegy 334 forintot ér. Ez az erősödő forint esetében jelentős, 15,79 százalékos javulást jelent az év eleji, 400 forint feletti szintről. Az euróval szemben kisebb, de így is számottevő, 5,28 százalékos erősödés tapasztalható január óta. A forint stabilizálódása főként az importált termékek árában hozhat kedvező változást, hiszen a kereskedőknek kevesebb hazai valutát kell fizetniük a külföldi beszerzésekért – ami a vásárlók számára is előnyt jelenthet, különösen a külföldi online rendelések esetében.

Erősödő forint és a karácsonyi árak: mire lehet számítani 2025-ben? /Fotó: Balogh Ákos / Veszprém Megyei Napló

Erősödő forint és a külföldi rendelések hatása

A kedvező dollár–forint árfolyam miatt a külföldről beszerzett elektronikai cikkek, divatáruk és más importtermékek ára csökkenhet, ami a vásárlóknak enyhe ármérséklődést vagy stagnálást jelenthet bizonyos termékeknél. Az árfolyam-stabilitás miatt

a külföldi online rendelések száma is nőhet az ünnepi időszakban.

Az erős forintnak az alábbi hatásai lehetnek a kiskereskedelemben.

Enyhe árcsökkenés bizonyos importtermékeknél.

Stabilabb árfolyam a beszerzések kiszámíthatóságához.

Növekvő érdeklődés a külföldi online vásárlások iránt.

Hazai bolti árak és karácsonyi termékek

A hazai boltokban az árakat nemcsak az árfolyam befolyásolja, hanem a kiskereskedelmi különadó és az árréskorlátozások is, amelyek továbbra is nyomást gyakorolnak az árakra. A karácsonyi termékek, például

a szaloncukor, kisebb kiszerelésben, magasabb egységáron kerülhetnek a polcokra.

Vásárlói trendek és árérzet

A fogyasztók valószínűleg fokozottabban figyelik az egységárakat és a kiszereléseket, miközben a dollár-forint árfolyamváltozása is fontos tényezővé válik a vásárlási döntések során, különösen a külföldi rendelések esetében. A hazai boltokban az árcsökkenés mértéke ugyanakkor eltérő lehet, mivel a működési költségek és az adók továbbra is felfelé hajthatják az árakat. Várható, hogy a jövőben a vásárlók még tudatosabban figyelik majd az árakat és a kiszereléseket, növekedhet a külföldi rendelések aránya, valamint az árérzet is változhat a kisebb kiszerelések és a megemelkedett egységárak hatására, a dollár-forint árfolyam alakulásának tükrében.